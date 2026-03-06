Pronóstico del clima de este 6 de marzo: lluvias y sol intenso

Las lluvias tendrán presencia en varias ciudades de la Costa y Sierra

Referencial. El INAMHI pronostica el clima de este viernes.

Este viernes 6 de marzo, se prevé que varias localidades del país experimenten lluvias ocasionales de intensidad variable, afectando principalmente la Costa, la Sierra y la región amazónica.

¿Dónde lloverá el 6 de marzo?

Según el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología (INAMHI) las ciudades con probabilidades de lluvia son: Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Quevedo, Guayaquil, Ibarra, Latacunga, Guaranda, Loja, Cuenca, Nueva Loja, Tena, Shell Mera.

Segura EP: quién es Isabella Altuve y por qué renunció al cargo Leer más

#PronósticoNacionalEC | Viernes 6 de marzo: Se esperan lluvias ocasionales de variable intensidad en varias localidades de la Costa, Sierra y Amazonía. Galápagos con mucho sol y radiación. 🌥️⛅️🌤🌦️⛈️ pic.twitter.com/nhaAC7yum8 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 6, 2026

Por su parte, en las Islas Galápagos se registrará un clima soleado, acompañado de alta radiación, por lo que se aconseja a residentes y turistas protegerse adecuadamente del sol y mantenerse hidratados.

RELACIONADAS TCE sanciona a exministra Ivonne Núñez con la suspensión de sus derechos políticos

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones en caso de precipitaciones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO