Referencial. El INAMHI pronostica el clima de este viernes.
Referencial. El INAMHI pronostica el clima de este viernes.

Pronóstico del clima de este 6 de marzo: lluvias y sol intenso

Las lluvias tendrán presencia en varias ciudades de la Costa y Sierra

Este viernes 6 de marzo, se prevé que varias localidades del país experimenten lluvias ocasionales de intensidad variable, afectando principalmente la Costa, la Sierra y la región amazónica.

¿Dónde lloverá el 6 de marzo?

Según el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología (INAMHI) las ciudades con probabilidades de lluvia son: Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Quevedo, Guayaquil, Ibarra, Latacunga, Guaranda, Loja, Cuenca, Nueva Loja, Tena, Shell Mera.

Por su parte, en las Islas Galápagos se registrará un clima soleado, acompañado de alta radiación, por lo que se aconseja a residentes y turistas protegerse adecuadamente del sol y mantenerse hidratados.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones en caso de precipitaciones.

