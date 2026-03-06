Casagrandinas analizan los retos del liderazgo femenino por el Día de la Mujer

La Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande conmemora el Día Internacional de la Mujer con el conversatorio "Casagrandinas vuelven a casa". El evento académico reunió a tres exalumnas destacadas en el campus de Guayaquil, para exponer la realidad laboral a las nuevas generaciones.

Mujeres vuelven a su 'Casa Grande'

El evento reunió a Cristi Pazmiño, Reina Vázquez y Marjorie Rendón, quienes hoy lideran sectores estratégicos de la gestión institucional y el branding en el país. El objetivo principal de la jornada fue analizar la gestión de equipos y la ética profesional en una industria competitiva, alejándose de los estereotipos tradicionales.

Conversatorio en el auditorio de la Universidad Casa Grande. EXPRESO

Durante el desarrollo del foro, las especialistas abordaron temas operativos como la resiliencia en entornos de alta presión, la sororidad para abrir paso a nuevas promociones en corporaciones y la importancia de la intuición en la dirección de proyectos.

Marjorie Rendón, profesional con visión estratégica y académica, detalló a EXPRESO el impacto de retornar a la institución. Al recordar su época como alumna en el público, calificó la experiencia como un proceso cumplido. "La invitación primero me sorprendió y segundo fue como ver este ciclo en el que primero tú ves algo que esperas para ti y luego se cumple. Es muy gratificante", explicó la panelista.

Rompiendo estigmas de género en áreas operativas

En el encuentro se contrastaron las realidades de la mujer en diversas ramas económicas. Rendón mencionó el caso de Vázquez, quien ejerce un rol de liderazgo en el sector automotriz, un espacio históricamente dominado por figuras masculinas. En contraste, advirtió sobre los prejuicios arraigados en su propia área de especialidad.

El conversatorio fue ameno y lleno de experiencias profesionales que servirán de referencia a las nuevas promociones. EXPR

Existe un estigma infundado de que el marketing es un campo exclusivo para mujeres por una supuesta falta de rigor numérico. Rendón desmintió esta creencia popular que asocia la carrera con temas puramente estéticos, aclarando que el análisis de datos y las estadísticas son bases fundamentales para ejercer la profesión.

El espacio sirvió para conectar la academia con la realidad de la toma de decisiones. Según María Fernanda Martínez, coordinadora de las carreras de Publicidad y Comunicación de la UCG, se buscó que las alumnas perciban el éxito como un camino construido bajo el modelo institucional de aprender haciendo.

Al finalizar su intervención, Rendón dejó una advertencia sobre la inmediatez laboral. El principal mal de nuestra generación es querer resultados rápidos y olvidar celebrar el momento en que se consigue lo que se soñó. La experta instó a los futuros comunicadores a perseguir sus metas con firmeza, garantizando el disfrute genuino de cada logro alcanzado.

