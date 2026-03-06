Expreso
Tribunal Contencioso Electoral
El CAL fue denunciado por incumplir una resolución del TCE.Karina Defas

Mujeres que respaldan a Priscila Schettini presentan denuncia electoral contra el CAL

Priscila Schettini solicita al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ser incorporada como asambleísta

Un grupo de mujeres presentó este 6 de marzo de 2026 una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra los siete vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La acción judicial responde al presunto incumplimiento de la resolución del CNE que acredita a Priscila Schettini como asambleísta nacional tras las elecciones de 2025. Este bloqueo administrativo es señalado como una infracción electoral muy grave, lo que podría derivar en sanciones económicas severas, destituciones o la suspensión de derechos políticos para los legisladores implicados.

Denuncian al CAL por impedir que Priscila Schettini asuma su curul en la Asamblea

Este 6 de marzo de 2026, colectivos que respaldan a Priscila Schettini formalizaron una denuncia electoral contra los integrantes del CAL. El argumento central es la negativa del organismo para permitir la incorporación de Schettini a la Asamblea Nacional, pese a contar con la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la Ley Electoral, el incumplimiento de resoluciones del CNE se tipifica como una infracción muy grave (Art. 279). "La Asamblea ha pretendido dar largas al asunto, impidiendo que Priscila ocupe su curul ganada en las urnas", señalaron manifestantes en los exteriores del TCE en Quito.

Priscila Schettini
Priscila Schettini fue electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana.ARCHIVO: Priscila Schettini

Las razones del retraso en el Legislativo

Schettini sostiene que la demora responde a una consulta enviada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, a la Procuraduría General del Estado. Diario EXPRESO consultó al Legislativo sobre este requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición no ha existido una respuesta oficial.

El conflicto legal tras la curul de Revolución Ciudadana

La abogada, quien participó por el movimiento Revolución Ciudadana, vio sus derechos suspendidos por una sentencia de violencia política de género. Durante su ausencia, fue reemplazada por Santiago Díaz, quien actualmente cumple prisión preventiva por un presunto caso de violación a una menor.

Tras una reforma a la Ley Electoral, Schettini logró que su sanción se modulara a nueve meses, periodo que habría vencido el 10 de febrero de 2026. Según la denunciante, cuenta con la certificación del Ministerio del Trabajo que levanta cualquier impedimento para ejercer cargos públicos.

Posibles sanciones para los vocales del CAL

Si el TCE determina que existió una infracción muy grave, los vocales del CAL podrían enfrentar:

  • Multas de entre $10.122 y $33.740.
  • Destitución del cargo.
  • Suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.

