Luis Alcívar: “Siento que tengo una conexión muy especial con Chile”

El cantante guayaquileño de reggae nos cuenta sobre sus dos conciertos en Chile y su show en el Quito Fest en 2025

El cantante guayaquileno Luis Alcívar (c) invitó a cantar un tema al artista chileno Quique Neira (ex-Gondwana), durante su show en el Hard Rock Cafe Santiago, el 18 de diciembre de 2025.

Los artistas que quieren dedicarse de manera profesional a la música deben tener claro que dominar su instrumento y tener un buen performance en el escenario es tan solo una parte del proceso.

Además es necesario trabajar en potenciar la constancia y olfato empresarial, saber establecer nexos con los demás actores de este ecosistema, tener confianza en su propio trabajo y, sobre todo, proyectarse más allá del siempre engañoso ego.

Lo sabe perfectamente el músico guayaquileño de reggae Luis Alcívar, quien vivió un gran año 2025, en el que tocó en el Quito Fest y tuvo dos presentaciones en Chile, que confirman su proyección internacional y suman experiencia en su constante aprendizaje.

El 13 de diciembre pasado estuvo en el Teatro Biobío, de Concepción, punto clave del movimiento cultural chileno, en el concierto de lanzamiento del disco El Árbol de la Vida de la agrupación penquista de reggae Vibración Eleva.

Y cinco días después, el 18, tocó en la gran capital, en el Hard Rock Cafe Santiago, donde tuvo el honor de invitar a cantar un tema a Quique Neira, ex-Gondwana, al que considera su maestro, en un show que abrió Italia Talulah Neira (hermana de Quique)

Para Luis, el público de Chile es uno de los más acogedores para tocar reggae, debido a su historia relevante desde fines de los 90y la primera década de este siglo, con nombres destacados en este estilo como el propio Quique Neira y Gondwana, los Hermanos Tanaka o Sonora de Llegar.

La gestión para estos dos conciertos en tierras chilenas estuvo a cargo del sello Cosas Buenas, que lo ha respaldado desde el inicio de su carrera. “Hicimos un trabajo en conjunto increíble a distancia, lo que facilitó totalmente la ejecución en vivo y los ensayos”, comenta Luis, quien este año tiene planeado volver a Colombia y tocar en Panamá y en México.

Además, este 27 de febrero tiene previsto lanzar Prisionero, su primera entrega discográfica de 2026.

La experiencia del Quito Fest 2025

En 2025, por primera vez la organización del Quito Fest convocó a audiciones a bandas y solistas que quisieran formar parte del cartel del festival, las cuales consistían en shows en vivo con público.

Creo firmemente que la constante adaptación a los diferentes entornos que ofrece la industria musical es lo mejor, pues permite observar fortalezas y puntos por mejorar en este ‘business’.

Luis se presentó a la convocatoria, a pesar de que hubo colegas que le insinuaron que eso sería una especie de retroceso en su caso, tras haber tocado en Colombia y en Chile (en la XIV edición de la Feria Pulsar) en 2024.

Al respecto, nos comenta: “Algunas personas en mi entorno me preguntaban por qué audicionar después de tener ya un historial favorable. A esa pregunta siempre encontré la misma respuesta: el viaje y el impacto que uno genera en la gente es lo importante y lo que perdura en el tiempo”.

En lugar de envanecerse por lo logrado hasta ahora, Luis vio la audición como una oportunidad real para sumar credenciales en el negocio de la industria musical, en una apuesta que resultó un ganar-ganar, pues Luis fue uno de los elegidos para presentarse en el festival, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región.

“La organización del festival nos trató excelentemente, más allá de la oportunidad de presentarnos en el escenario más importante del Ecuador. Como dice el dicho, ‘nadie te quita lo bailado’. En mi calendario mental, veía un poco lejos cantar en el Quito Fest, así que me siento afortunado de haberlo logrado mucho antes de lo esperado”.

