Emelec vs Barcelona SC: Los amonestados y expulsados por incidentes en el Clásico

Malos hinchas de Emelec y pleitos en el campo entre los jugadores destiñen el partido este domingo 14de septiembre

Un hincha de Emelec fue retirado en camilla por incidentes en las gradas.

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se desdibujó este domingo 14 de septiembre por incidentes de violencia en el estadio George Capwell de Guayaquil.

De acuerdo con reportes preliminares, un total de 7 tarjetas amarillas y una roja fueron exhibidas por el juez central Roberto Cabrera al tener controlar jugadas de peligro y peleas entre jugadores y discusiones generadas, en varios de los casos por el lanzamiento de objetos a la cancha que provocaron los incidentes.

Leonai Souza y Felipe Caicedo de Barcelona SC fueron sancionados al minuto 27 y 25, respectivamente pero por jugadas fuertes sobre los rivales de Emelec. Más tarde, Maicon Solis de los azules y Gustavo Vallecilla de los amarillos salieron al 51' también por acciones de peligro.

Con el tercer gol empezó la violencia

Los ánimos que ya venían siendo intensos hasta ese momento empeoraron luego del gol de penal de Janner Corozo, por Barcelona. La goleada calentó a la hinchada eléctrica que empezó a tirar botellas de vidrio del lado del arco de Ignacio De Arruabarrena.

Incluso fue el mismo arquero en su reclamo el que fue increpado por los jugadores eléctricos y el partido se detuvo por más de 14 minutos; en ese tiempo se le sacó roja a Byron Castillo en el Ídolo y tres amarillas más para ambas escuadras: amarilla en Emelec para Fernando León y amarillas también en Arruabarrena y Xavier Arreaga.

Eso, más la paralización por los pleitos de más de 25 minutos tiñeron de gris de un Clásico que finalmente se reanudó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!