Joaquín Valiente celebrando su gol para Barcelona ante Emelec en el Clásico del Astillero.Miguel Canales / Expreso

Emelec vs Barcelona SC: El golazo de Valiente en el Clásico del Astillero (video)

Joaquín Valiente anotó el segundo tanto del Ídolo en el estadio George Capwell. Su gol se sumó al primero de Octavio Rivero

Un partido de pierna fuerte es el que se desarrolla en el estadio Goerge Capwell en el Clásico del Astillero este domingo 14 de septiembre, pero fueron los visitantes fueron quienes se pusieron adelante en el marcador. Barcelona tomó la iniciativa ante Emelec en su cancha desde los primeros instantes del encuentro, que es válido por la fecha 28 de la LigaPro.

Luego de la anotación tempranera de Octavio Rivero al minuto 4, el conjunto torero continuó motivado en busca del segundo tanto. Fue el volante ofensivo Joaquín Valiente Valiente el encargado de volver a darle la celebración a los visitantes cuando en el 37 apareció por el carril central del área defendida por el portero Pedro Ortiz y remató de inmediato luego del pase del centrocampista Jhonny Quiñónez.

El 2-0 momentáneo daba comodidad al conjunto barcelonista y la ansiedad se evidenciaba en los eléctricos que veían al su máximo rival imponerse en su escenario.

La alegría comenzó 'vistiéndose' de amarillo en casa del Bombillo con la anotación de Rivero Valiente. Aunque no hay presencia de la hinchada barcelonista el grito de gol se escuchó dentro y fuera de la cancha del Capwell.

Gol de Joaquín Valiente para Barcelona ante Emelec | Clásico del Astillero

