(Video) Moisés Caicedo y el golazo que anotó el partido de Chelsea ante Brentford

El ecuatoriano volvió a convertir en la Premier League. Fue un fuerte remate de larga distancia con pierna derechoa

Aunque era duda en la previa del partido, Moisés Caicedo saltó de titular y volvió a ser figura en Chelsea. El volante ecuatoriano fue el autor de un golazo en el empate 2-2 en condición de visitante contra Brentford, en la fecha 4 de la Premier League inglesa.

El cotejo, realizado este sábado 13 de septiembre, empezó y el resultado se abrió a favor de los locales con el tanto de Kevin Schade al minuto 35', pero posteriormente fue igualado por los blues con la anotación de Joe Palmer al 61'. Todo era igual hasta ese momento, pero llegaría la astucia del tricolor.

Cuando restaba poco para el final y el punto parecía consolidarse en el Gtech Community Stadium, Niño Moi concretó el gol al 85' con tremendo disparo de pierna derecha al borde del área que dejó sin posibilidades al guardameta rival. El centrocampista de la Tri, los hinchas y sus compañeros celebraron su segunda anotación en la cuenta personal.

La alegría duraría poco. Luego, en los minutos de adición el cuadro dueño de casa se volcó al ataque en busca del tanto de la paridad y fue Fabio Carvalho de logarlo al 90'+3.

Con dos victorias y un empate en el inicio de la Premier, la intención de Chelsea era mantenerse invicto, pero con este resultado no pudo adueñarse del liderato de la tabla. Se quedó solo con 8 unidades, por ahora.

Aunque la presencia de Moisés Caicedo no estaba confirmada tras llegar de la doble fecha FIFA con el seleccionado ecuatoriano, el director técnico Enzo Maresca lo contempló como una figura clave para este duelo.

El volante ha sido fijo en la alineación desde el inicio de la liga inglesa, pero en los próximos días afrontará un nuevo desafío: la Champions League. El Miércoles 17 de septiembre vuelve a la actividad cuando Chelsea se mida en Alemania a Bayern Múnich, en la fecha 1 del torneo continental europeo.

