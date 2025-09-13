¿Quién era Leandro Yépez, el futbolista que falleció luego de la balacera en Manta?

La noche de este viernes 12 de septiembre vistió de luto al fútbol ecuatoriano. El deporte rey despidió a Leandro Yépez, un delantero de 33 años que perdió la vida tras un violento ataque armado en Manta el pasado miércoles 10. La noticia, que sacudió al país, fue confirmada por el club Exapromo Costa, equipo al que el atacante se había unido recientemente.

Nacido en Mocache, Los Ríos, Yépez era un delantero con un instinto goleador innato. Su pasión por el fútbol lo llevó a la cantera de Independiente del Valle, donde entre 2010 y 2012 dejó una marca en la reserva. Aunque no llegó a debutar con el equipo principal, su talento lo impulsó a recorrer múltiples canchas del país, dejando su huella en clubes como Clan Juvenil, Técnico Universitario y Deportivo Quito, equipo con el que compartió una etapa en 2021.

A lo largo de su trayectoria, Leandro anotó 97 goles, un testimonio de su dedicación y habilidad en el campo. Su último destino fue el Exapromo Costa, institución con el que esperaba cumplir su sueño de ascender. Sin embargo, la violencia que asola al país truncó sus planes.

Yépez fue el segundo jugador del Exapromo Costa que falleció tras el mismo ataque. Días antes, el club había despedido a Maicol Valencia, otro de sus recientes fichajes, quien también sucumbió a las heridas sufridas en el mismo incidente. El equipo, a través de sus redes sociales, lamentó la pérdida de ambos jugadores, señalando que fueron víctimas de una "situación colateral".

"Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC, comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yépez", se leía en el comunicado del club, que también extendió sus condolencias a la familia y amigos del futbolista. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se sumó al luto, expresando su solidaridad con la comunidad deportiva y las familias afectadas.

Exapromo Costa vs Deportivo Quito, un partido en medio del luto

Mientras el fútbol se viste de luto, la vida y los partidos continúan. Este sábado 13, el Exapromo Costa se enfrenta al Deportivo Quito en un crucial encuentro por los 'playoffs' de la Segunda Categoría. Un partido que ambos equipos jugarán con un dolor profundo en el corazón, rindiendo un sentido homenaje a los dos futbolistas que partieron demasiado pronto. El deporte, una vez más, muestra su lado más humano al unirse en el dolor y en el recuerdo de quienes ya no están.

