Canelo Álvarez vs Terence Crawford HOY: Hora y dónde ver EN VIVO la pelea del año

La pelea del 13 de septiembre entre el mexicano Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford es una de las más esperadas del 2025. El combate, que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ha captado la atención tanto de aficionados como de expertos por igual, quienes aseguran que será una de las batallas más importantes del año.

Por un lado está el veterano Saúl “Canelo” Álvarez, quien a sus 35 años, buscará defender sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano (168 libras). Con un impresionante récord de 63 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 39 de esas victorias por nocaut, el tapatío intentará asegurar su lugar en la historia del boxeo.

Por el otro, se encuentra el invicto Terence Crawford. Para este combate, el estadounidense tuvo que subir dos categorías de peso, de 154 a 168 libras, para desafiar al campeón. Con 41 victorias y ninguna derrota, 31 de ellas por nocaut, Crawford ha demostrado su poder al ganar cinturones en cuatro divisiones en las categorías de peso superligero y wélter.

¿Dónde y cuándo ver la pelea de Canelo Álvarez?

El evento está programado para el sábado 13 de septiembre y la transmisión empezará a las 20:00 de Ecuador (21:00 en el Este de Estados Unidos). La plataforma de streaming Netflix tendrá los derechos de transmisión de la pelea, la cual se podrá ver sin costo adicional por Pago por Evento (PPV), con solo una suscripción a la plataforma.

Como parte de los preparativos para este histórico enfrentamiento, Netflix ha lanzado el documental “Countdown”, el cual ofrece una mirada íntima a la preparación de ambos boxeadores, sus vidas personales y sus trayectorias desde sus inicios hasta este esperado encuentro.

Cartelera de las peleas de box del sábado 13 de septiembre

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

108 combined Fights. Zero official knockdowns. A once-in-a-lifetime fight.



CANELO VS. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

SATURDAY, SEPTEMBER 13

6PM PT | 9PM ET#CaneloCrawford pic.twitter.com/VaxZd7X3dj — Netflix (@netflix) September 11, 2025

