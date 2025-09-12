Brentford vs Chelsea: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO | ¿Podrá jugar Moisés Caicedo?

Una nueva fecha de Premier League traerá la presencia del jugador ecuatoriano que busca adueñarse de la tabla de posiciones

Con dos victorias y un empate en el inicio de la Premier League, la intención del Chelsea será mantener el invicto y adueñarse del liderato de la tabla. Aunque la presencia de Moisés Caicedo no está confirmada tras llegar de la doble fecha FIFA con el seleccionado ecuatoriano, el técnico Enzo Maresca lo contempla como una figura clave para el duelo de este sábado 13 de septiembre (14:00 de Ecuador) contra Brentford.

El volante tricolor, fijo en la alineación en los tres compromisos previos en la liga inglesa, arribó a Londres la noche del jueves y ayer se reincorporó a la práctica. Por esta razón es duda, pero el estratega dejó abierta la posibilidad de que salte como titular, por la ausencia del portugués Darío Essugo, quien está lesionado.

“Llamé a Moisés para que volviera al Chelsea sano y salvo, después de la lesión de Essugo. No le pedí que le sacaran la tarjeta roja”, dijo Maresca entre risas en la conferencia con los periodistas.

La posibilidad que Caicedo esté en cancha es incierta. Sin embargo, el hecho de haber participado solo 50 minutos ante Argentina (fue expulsado) deja abierta la puerta a que ingrese como titular, por el poco desgaste y su relevante aporte al equipo.

Enzo Maresca, técnico de Chelsea, confía en el ecuatoriano Moisés Caicedo. cortesia

El DT dijo que los tres brasileños, Andrey Santos (volante), Estevao (delantero) y Joao Pedro (delantero), que también se concentraron con su selección en las eliminatorias, no entrenaron con normalidad y solo “hicieron una sesión de recuperación”. Ellos jugaron ante Bolivia en El Alto, por lo que el cansancio habría sido mayor. Debido a ello, su presencia esta tarde “es una incógnita”.

Moisés Caicedo, un gran comienzo de Premier League

Caicedo es uno de los capitanes de Chelsea y de gran importancia en el sector medio del planteamiento de Maresca. Ha disputado todos los minutos y aunque no es un goleador, en la fecha 2 de la Premier contribuyó con su primer tanto de la temporada en el triunfo (5-1) sobre el West Ham.

Ante el Brentford este sábado, Niño Moi sería clave para mantener el invicto y superar, momentáneamente, al Liverpool que el domingo 14 visita al Burnley.

¿Dónde ver el partido de Chelsea ante Brentford?

El compromiso, por la fecha 4 de la Premier League entre Brentford y Chelsea se podrá disfrutar por la señal única de Disney+ Premium. Es decir, en esta ocasión no se verá por los canales convencionales de ESPN o en Disney Estándar.

