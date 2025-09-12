Libertad vs Liga de Quito EN VIVO: El minuto a minuto de la fecha 28 | LigaPro 2025

Los lojanos reciben a los capitalinos en el estadio Reina del Cisne. Una victoria los pondrá en posiciones estelares

La LigaPro regresa este viernes 12 de septiembre con un choque de alto voltaje que podría redefinir la lucha por los puestos de honor. En el arranque de la fecha 28, Libertad se enfrenta a Liga de Quito en el Estadio Reina del Cisne a las 19:00 (hora de Ecuador), un partido con sabor a final para ambos equipos.

Para el conjunto dirigido por Juan Carlos León, este encuentro no es solo una oportunidad, es una obligación. Ubicados en el sexto puesto con 42 puntos, los mismos que Universidad Católica y Orense, los lojanos tienen la chance de asegurar su presencia en el hexagonal final. Una victoria no solo consolidaría su posición, sino que les permitiría alcanzar a su rival de turno en puntos, dejando un mensaje claro sobre sus ambiciones.

Por su parte, los albos llegan a Loja como el tercer clasificado con 45 puntos, bajo la dirección de Tiago Nunes. Aunque están a cierta distancia del líder Independiente del Valle, no pueden permitirse un tropiezo. Mantener su ventaja sobre los equipos que los persiguen, como Deportivo Cuenca y Barcelona, es crucial para encarar con mayor serenidad las dos últimas jornadas del campeonato.

Liga de Quito y Libertad empataron 1-1 en el primer duelo de la LigaPro 2025. API

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el marcador terminó 1-1 en mayo. Bryan Ramírez adelantó a los locales, mientras que Ángel Quiñónez selló el empate para la visita.

El partido entre Libertad y Liga de Quito, por la fecha 28 de la LigaPro, podrá ser disfrutado por todos los hinchas en las transmisiones de Zapping Sports y El canal del Fútbol. Además, este cotejo sí tendrá acceso a la señal de televisión abierta de Teleamazonas.

