Emelec vs Barcelona SC: ¿Quién es Robert Cabrera, árbitro del Clásico del Astillero?

El réferi tiene escarapela FIFA y ya ha tenido experiencia internacional en esta temporada. Así le fue cuando los dirigió

Robert Cabrera es uno de los árbitros FIFA que tiene Ecuador.

El árbitro guayaquileño, Robert Cabrera, de 28 años, fue el designado para dirigir una nueva edición del Clásico del Astillero. El joven juez conducirá las acciones entre Emelec y Barcelona el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell a partir de las 17:30 (hora de Ecuador), por la jornada 28 de la LigaPro.

El réferi, con escarapela FIFA desde la temporada 2024, tendrá su primera experiencia en el partido inmortal y estará acompañado por los asistentes Edison Vásquez (A1), Danny Ávila (A2) y Cristian Piedra (4to árbitro). Además en VAR contará con Kevin Arévalo y Christian Lescano.

Cabrera, que debutó en Primera Categoría (Serie B) en 2021, ha llevado una carrera en ascenso dentro del arbitraje ecuatoriano. Su designación para el Clásico llega luego de tener 19 encuentros en la actual campaña de LigaPro, es el cuarto juez central con mayor cantidad de cotejos dirigidos, después de Álex Cajas (22), Oswaldo Contreras (21) y Augusto Aragón (20).

El árbitro Robert Cabrera (i) no ha estado exento a la polémica en partidos de LigaPro 2025. cortesia

En el torneo local, por ahora, mostró 75 tarjetas amarillas y 9 cartulinas rojas. En ese trayecto dictaminó 7 penales, según datos de la página web de la organizadora del campeonato.

Aunque será su debut en este tradicional choque, Robert ya sabe lo que es dirigir al Bombillo y al Ídolo, pero por separado. En duelos de los azules estuvo presente en 4 ocasiones (todos empatados), mientras que arbitró 3 cotejos de los amarillos, en ninguna oportunidad con victoria.

El domingo, en el estadio Capwell, Cabrera tendrá una nueva prueba de 'fuego' en el Clásico del Astillero. El joven réferi conducirá la edición 238, encuentro que podría definir objetivos de cada club en el cierre de la fase inicial de la LigaPro.

Robert Cabrera en partidos de Emelec

Emelec 0–0 Gualaceo (13/6/2023)

Guayaquil City 0–0 Emelec (4/11/2023)

Emelec 1–1 Libertad (12/4/2025)

Universidad Católica 1–1 Emelec (26/6/2025)

Robert Cabrera en partidos de Barcelona SC

Barcelona 1–2 Universidad Católica (19/6/2023)

Barcelona 2–2 Mushuc Runa (1/12/2024)

Barcelona 0–1 Liga de Quito (25/7/2025)

BArcelona ganó 2-0 a Emelec en el primer duelo jugado en el Monumental. CARLOS KLINGER

La lesión de Robert Cabrera en pleno partido de LigaPro

En la temporada 2023, Cabrera tuvo un particular hecho cuando se encontraba como juez central del duelo entre Deportivo Cuenca y El Nacional, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El árbitro sufrió un fuerte golpe en medio del duelo, que le hizo salir del campo de juego en camilla y ser reemplazado por su compañero Wellington Arauz. Robert tuvo una lesión en el muslo derecho tras un choque con el jugador morlaco Lucas Mancinelli, luego fue trasladado en ambulancia a una casa de salud cercano al escenario deportivo para los respectivos exámenes.

