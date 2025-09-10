Clásico del Astillero: Números, goleadores y estadísticas previo Emelec vs Barcelona

El Partido Inmortal se disputará en el estadio Capwell. El antecedente favorece al ídolo, que este año se llevó la victoria

El fútbol ecuatoriano se paraliza. La nueva edición del Clásico del Astillero, el enfrentamiento más esperado del país, ya calienta motores. Este duelo, que enfrenta a Emelec y Barcelona SC, llega en un momento crucial de la LigaPro, con ambos equipos persiguiendo objetivos muy distintos en la recta final de la fase inicial.

El encuentro, programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 (hora de Ecuador) en el estadio George Capwell, no es solo un partido más. Es una cita que podría definir el futuro de cada club, ya sea para asegurar un boleto a un torneo internacional, mantener vivas las esperanzas de título o, en un panorama más complejo, alejarse del descenso.

Emelec vs Barcelona SC, duelo de realidades opuestas en LigaPro

Emelec, el anfitrión, llega con un respiro después de su reciente victoria 2-1 sobre Aucas, un resultado que lo colocó en la novena posición con 38 puntos. Aunque están a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana, cada punto cuenta en esta fase decisiva.

Por su parte, Barcelona se presenta como el segundo mejor equipo del campeonato, con 47 puntos, solo por detrás del líder Independiente del Valle. Sin embargo, su motivación es clara: recuperarse de la dolorosa derrota 3-2 que sufrieron en su propia casa ante Universidad Católica.

Ismael Rescalvo y su hermano Juan (d) dirigirán su primer Clásico del Astillero dirigiend a Barcelona SC. CHRISTIAN VINUEZA

Antecedente entre Emelec y Barcelona SC

El primer Clásico del año se jugó el 18 de mayo y terminó con una victoria 2-0 para Barcelona con un doblete del delantero Octavio Rivero. Pero más allá de ese resultado reciente, los números históricos demuestran la paridad y la intensidad de este clásico.

Historial en Clásicos del Astillero

En 237 duelos de campeonato nacional, el historial es casi un espejo: Barcelona tiene 76 victorias, Emelec 72, y han empatado en 88 ocasiones. La diferencia de goles es mínima, con 258 a favor de los amarillos y 253 para los azules. Si se cuentan todos los torneos (LigaPro, Libertadores, y la era amateur), los números siguen mostrando un equilibrio casi perfecto: 106 triunfos para Barcelona, 92 para Emelec y 103 empates en 301 partidos.

Máximos goleadores de Clásicos del Astillero

La lista de goleadores históricos la lidera Lupo Quiñónez, delantero que vistió las dos camisetas. Convirtió 13 tantos en Clásicos, 10 con la camiseta azul y 3 con la amarilla. Detrás de él aparecen otros tres jugadores que defendieron a Barcelona y coincidieron en 11 goles: Manuel Uquillas, Victor Ephanor y Nicolás Asencio.

