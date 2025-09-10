Ranking FIFA: ¿Qué puesto tiene Ecuador y a cuál debe llegar previo al Mundial 2026?

La selección ecuatoriana conocerá su nuevo puesto en los próximos días. Ganar los próximos amistosos traerá un nuevo ascenso

Ecuador culminó en la segunda casilla de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La selección ecuatoriana de fútbol dio un salto significativo en el ranking FIFA de septiembre, sumando 17.36 puntos cruciales después de una jornada histórica. Este avance se debe, en gran parte, a la impresionante victoria (1-0) sobre Argentina, los actuales campeones del mundo, en un trascendente partido en el estadio Monumental de Guayaquil el pasado martes 9.

El triunfo contra la Albiceleste fue decisivo, ya que al enfrentarse al equipo mejor clasificado del mundo, Ecuador obtuvo una bonificación de puntos considerable. Con este resultado, la selección de Lionel Messi, quien estuvo ausente, se vio desplazada del primer lugar, que ahora será ocupado por España, seguida por Francia. Ahora será la tercera luego de la actualización.

Ecuador en el ranking FIFA

La Tri subió un puesto en la clasificación, superando a Australia y posicionándose en el lugar 24. Con 1.588 puntos, la selección ecuatoriana se encuentra a solo 5 unidades de alcanzar a Corea del Sur, que se mantiene en el puesto 23.

Este avance es clave para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ya que el principal objetivo es superar a los asiáticos y así asegurar un lugar en el Bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo, programado para el 5 de diciembre.

Para lograr esta meta, la selección ecuatoriana deberá aprovechar al máximo los partidos amistosos de las próximas fechas FIFA de octubre y noviembre (amistosos). La Tricolor se enfrentará a rivales de peso como México, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda.

Aunque los cotejos comprobatorios no otorgan la misma cantidad de puntos que los partidos oficiales de eliminatorias, es vital para Ecuador obtener la mayor cantidad de victorias posible y esperar que Corea no sume.

¿Cuándo es la actualización del ranking FIFA?

La próxima actualización del ranking FIFA, que se hará oficial el 17 de septiembre, será un día trascendental para las aspiraciones de la Tri de cara al próximo Mundial en territorio norteamericano en 2026.

