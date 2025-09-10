Ecuador: Por esta razón es importante la posición y el ranking FIFA previo al Mundial

La Tricolor tuvo un gran triunfo contra Argentina lo que mejorará su posición en el ranking FIFA. Esto servirá en el Mundial

La selección ecuatoriana de fútbol dio un golpe de autoridad en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas al vencer 1-0 a la todopoderosa Argentina, lo que le permite soñar en grande con una posición privilegiada en el próximo sorteo del Mundial 2026. Esta victoria crucial, sellada con el gol de nuestro capitán, Enner Valencia, no solo nos da tres puntos vitales, sino que también nos impulsa en el ranking FIFA, la brújula que guiará la formación de los grupos mundialistas.

Tras el triunfo sobre Argentina, La Tri escaló al puesto 24 del ranking FIFA con 1.588 puntos, superando a potencias como Australia y quedándose a un paso del puesto 23, el último escalón que otorga un lugar en el tan anhelado bombo 2 del sorteo. Este ascenso no es casualidad; es el fruto de un trabajo arduo y nos coloca en una posición de ventaja estratégica. Para los que no están familiarizados con la importancia de esta clasificación, es el factor clave para evitar a las selecciones más fuertes del mundo en la primera fase del torneo, garantizando así un camino menos complicado en la fase de grupos.

¿Cuándo se conoce en qué bombo para el sorteo estará Ecuador?

Pero el trabajo no ha terminado. Los puntos obtenidos hasta ahora son importantes, pero no definitivos. Los próximos partidos amistosos contra Estados Unidos, México, Canadá y Nueva Zelanda, que se disputarán en octubre y noviembre, serán decisivos para acumular más puntos y asegurar la posición.

Enner Valencia es el goleador histórico de Ecuador, con 37 goles. CORTESÍA

Cada punto sumado en estos encuentros será un paso más hacia la consolidación de nuestro estatus en el bombo 2. El próximo 17 de septiembre, el mundo del fútbol estará a la expectativa de la publicación oficial del ranking FIFA, una fecha clave que determinará el destino de Ecuador y de todas las selecciones que buscan una posición de privilegio en la Copa del Mundo.

Argentina cede el liderato en el ranking FIFA

Por su parte, la selección argentina, nuestra reciente rival, ha perdido el liderato del ranking FIFA después de 29 meses de dominio. La campeona del mundo ha descendido al tercer lugar, cediendo su posición a España y Francia, que han obtenido excelentes resultados en sus respectivas eliminatorias.

Todo un país estará atento a cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin lugar a dudas, los próximos meses serán cruciales para el futuro de la selección ecuatoriana en su camino hacia el Mundial de 2026.

