Ecuador, con solidez defensiva, pero falta de gol: análisis tras las Eliminatorias

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias con un gran triunfo (1-0) ante Argentina el pasado martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Guayaquil. Resultado con el que finalizó en el segundo puesto de la tabla de la clasificación sudamericanas, pero que dejó números que contrastan entre lo defensivo y ofensivo.

Luego de 18 partidos, la Tri sumó 29 puntos efectivos, con la aclaración de que comenzó con -3 por la sanción impuesta por el Tribunal de Apelaciones del Deporte (TAS), es decir, hubiera hecho 32. Esto, debido a la demanda de la Asociación de Fútbol Chileno por el caso de documentación del futbolista Byron Castillo.

El segundo lugar en el podio sudamericano del combinado dirigido por Sebastián Beccacece producto de 8 triunfos (Uruguay, Bolivia (2), Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina). Fue la que más puntos dividió tras 8 empates (Venezuela, Paraguay (2), Uruguay, Chile, Brasil (2) y Perú) y culmió como la que menos veces fue derratada con 2 ocasiones (Argentina y Brasil).

Estos números son de destacar para Ecuador. Detrás de Ecuador como la menos batida quedaron la Albiceleste, Colombia, Uruguay y Paraguay (4). Además, el seleccionado triolor es el recibió la menor cifra de goles (5) en todo el trayecto de la competición.

Ecuador, la selección que menos anotó en las eliminatorias

Sin embargo, Ecuador, a pesar de ser haber quedado segundo en la tabla, tan solo anotó en 14 oportunidades, siendo, junto a Paraguay (sexto), las que tuvieron el menor número de goles dentro de las 6 nacionales clasificadas directas. No fue efectiva.

El centrodelantero Enner Valencia convirtió en 6 ocasiones para la Tri. Debajo de él aparecen Félix Torres (2), Gonzalo Plata (2), Alan Minda, Ángel Mena, Kendry Páez y Kevin Rodríguez como anotadores.

La selección ecuatoriana afrontará su quinto Mundial de la FIFA, pero su reciente eliminatoria dejó una radiografía que valora más lo defensivo que lo ofensivo, según el registro. Así se encamina a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

