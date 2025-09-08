Luis Suárez recibe fuerte sanción: ¿Cuántos partidos se perderá con Inter Miami?

La MLS y la Leagues Cup castigan al uruguayo tras un polémico incidente. El delantero será baja clave en las garzas

Instantes antes que el futbolista uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, le escupa a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

La Major League Soccer (MLS) anunció este lunes 8 de septiembre una sanción de tres partidos para el uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, luego de protagonizar un polémico incidente en la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders. El atacante fue castigado por escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

La decisión se suma a la dura sanción impuesta previamente por la organización de la Leagues Cup, que suspendió al “Pistolero” por seis encuentros. En total, el jugador de 38 años no podrá disputar la próxima edición completa del torneo continental, lo que supone un golpe significativo tanto para él como para su club.

“Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, detalló el comunicado oficial del certamen.

Un golpe para Inter Miami



La MLS, por su parte, añadió una suspensión adicional de tres compromisos que Suárez deberá cumplir en lo que resta de temporada. Esto significa que el uruguayo quedará fuera de los partidos de liga ante Charlotte, Seattle Sounders y DC United, dejando a Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, sin su principal carta ofensiva en un tramo clave del calendario.

El castigo llega tras la derrota de Inter Miami por 3-0 en la final disputada en Seattle el pasado 31 de agosto, resultado que coronó a los Sounders como campeones de la Leagues Cup 2025.

