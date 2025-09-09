Ecuador vs Argentina: resumen del triunfo 1-0 en Guayaquil en solo 3 minutos

Ecuador cerró las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo histórico. Revive las claves del partido

La Selección de Ecuador logró un triunfo memorable al vencer 1-0 a Argentina, la actual campeona del mundo, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El estadio Monumental Banco Pichincha vibró con más de 55.000 hinchas que celebraron la victoria y homenajearon a su capitán, Enner Valencia, quien jugó su partido número 100 con la Tricolor.

El gol histórico de Enner Valencia

El único tanto del partido llegó en el minuto 49 tras una falta dentro del área sancionada como penal. Enner Valencia tomó el balón con total autoridad y, con un disparo preciso, engañó al portero Emiliano “Dibu” Martínez. El Monumental estalló en una ovación que quedará en la memoria de los ecuatorianos.

Con este gol, Valencia amplió su récord como máximo anotador histórico de la Tri con 47 tantos, consolidándose como una leyenda del fútbol ecuatoriano.

RELACIONADAS Valencia marca penal y Ecuador cierra las Eliminatorias con victoria ante Argentina

Una noche de homenaje y emociones

El triunfo tuvo un sabor doblemente especial. Además de derrotar al líder de la clasificación, el partido marcó la despedida de Enner Valencia de las eliminatorias. El capitán jugó con el respaldo de su familia, presente en el estadio, y recibió un reconocimiento de los hinchas.

Valencia adelantó que continuará con la selección hasta el Mundial 2026, pero reconoció que cerrar el ciclo clasificatorio con un gol y una victoria frente a Argentina es “un sueño cumplido”.

RELACIONADAS Moisés Caicedo se pierde el debut de Ecuador en el Mundial 2026 por expulsión

Claves del encuentro: Ecuador vs Argentina

El penal decisivo

Enner Valencia no falló desde los 11 metros y convirtió el gol que definió el partido, celebrando con emoción su partido número 100 con la Tri.

🤩🇪🇨 ¡REVIVE EL GOL DEL GOAT CON LA VOZ DEL MAESTRO! 🔝🔥



📌 Tras una falta dentro del área, Enner Valencia convirtió el tiro penal en gol#Ecuador 1⃣-0⃣ #Argentina #LaTrixECDF 📲 https://t.co/qqrXVcn1N3 pic.twitter.com/M2Wd9IDLdE — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) September 10, 2025

Solidez defensiva ecuatoriana

La dupla central formada por Piero Hincapié y Willian Pacho fue fundamental para contener los intentos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, Alexander Domínguez respondió con seguridad bajo los tres palos.

⛔️🇪🇨 Piero Hincapié, entre los jugadores de Ecuador, vs Argentina:



➜ 1º en intercepciones [2]

➜ 1º en recuperaciones [5]

➜ 1º en acciones defensivas [9]

➜ NO FUE GAMBETEADO

➜ 90% de efectividad en pases



23 años.🪄 pic.twitter.com/hsyDmuCAHM — FutbolScan (@futbolscan) September 10, 2025

El planteamiento de Beccacece

El técnico Sebastián Beccacece apostó por un bloque compacto y líneas cortas, priorizando la presión alta en momentos clave. El plan táctico neutralizó los circuitos ofensivos de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Argentina sintió la ausencia de Messi

La Albiceleste llegó sin su máxima figura, Lionel Messi, careció de profundidad y claridad en los últimos metros.

🧤🇦🇷 ¡EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO RECONOCE LA VICTORIA TRICOLOR! 🤝🇪🇨



📌 Emiliano Martínez, arquero de #Argentina, habló tras la derrota albiceleste ante #LaTri



🎙️ @majogavilanesa pic.twitter.com/9BvFbFoduT — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) September 10, 2025

Ecuador recupera confianza rumbo al Mundial

Con esta victoria, la Tri sumó 29 puntos y cerró las eliminatorias en el segundo lugar, asegurando su boleto a la Copa del Mundo 2026. Además, rompió una racha sin anotar y dejó una gran impresión para los próximos desafíos.

El Monumental, escenario de una noche histórica

Desde temprano, las calles de Guayaquil se pintaron de amarillo y la previa estuvo cargada de emoción. En las gradas estuvieron presentes autoridades nacionales, exfutbolistas y la familia de Enner.

La Tri está lista para competir en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ