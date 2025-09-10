Emelec vs Barcelona ¿Hay expectativa por Clásico del Astillero? | Pódcast El Jueguito

Inicia la semana previa al Partido Inmortal y Esteban Dreer, exportero del Bombillo, confesó lo que se vive previo al duelo

Barcelona SC y Emelec se enfrentaron por la fecha 13 de la LigaPro 2025.

Se acerca una nueva edición del Clásico del Astillero y el ambiente comienza a llenarse de expectativas respecto a la situación de cada uno de los equipos y la actualidad por la que transcurren en la recta final de la fase inicial de la LigaPro. En el Podcast El Jueguito, de EXPRESO y Extra fue discutido entre sus panelistas.

Si bien, el choque de Emelec y Barcelona es de pronóstico reservado, el exportero del Bombillo, Esteban Dreer reveló detalles de cómo se viven estos enfrentamientos y cómo fue su experiencia. Dio a conocer lo que ocurrió con los premios en la época del presidente Nassib Neme.

"Lo que representa jugar en Barcelona seguro no es lo mismo que Emelec. Es el más grande popularmente", afirmó el Rifle respecto a cuál tienen más presión.

El encuentro, válido por la fecha 28 del campeonato ecuatoriano, rivalizará a dos equipos con realidades distintas, pero será una oportunidad importante para alcanzar las respectivas aspiraciones, previo a la etapa de hexagonales que distribuirán clasificaciones a torneo internacionales 2026, descendidos y el título de la temporada.

Los locales arriban a este cotejo tras el triunfo 2-1 en condición de visitante contra Aucas en la fecha anterior. Este resultado los dejó en la novena posición con 38 puntos y a 4 del sexto, última casilla en asegurar boletos a Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Por su parte, los visitantes suman 47 unidades y están en el segundo escalón de la tabla, detrás del líder Independiente del Valle. La intención será recuperarse de la reciente derrota (3-2) frente a Universidad Católica en el estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico del Astillero?

El duelo entre Emelec y Barcelona se jugará el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell de Guayaquil. El denominado como Partido Inmortal será disputado desdelas 17:30 (hora de Ecuador) y cerrará la jornada del día en la LigaPro.

El Jueguito Ep. 5 | Emelec vs. Barcelona SC, ¿qué se espera para este Partido Inmortal?

