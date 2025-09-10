Enner Valencia, de villano a leyenda: Goleador histórico con 100 partidos en la Tri

Enner Valencia hizo historia con la Selección de Ecuador: llegó a 100 partidos y 47 goles

Enner Valencia se despidió de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la mejor manera: anotando el tanto de la victoria frente a Argentina. Con esa jugada, alcanzó un hito histórico para la Tri: 100 partidos internacionales y 47 goles con la selección ecuatoriana.

Debutó con la camiseta tricolor el 1 de marzo de 2012 en un amistoso contra Honduras, entrando en los últimos minutos del partido. Ese fue el inicio de una carrera llena de matices, odiado y amado, sin embargo, se retiró de las Eliminatorias aplaudido en el estadio Monumental.

Un retiro entre aplausos

Tras su destacado partido frente a Argentina, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le rindió homenaje, y sus compañeros lo recibieron con un pasillo de honor, acompañado por su familia.

Enner se convirtió en el séptimo miembro del exclusivo “Club de los 100” de Ecuador, y el único delantero que integra ese grupo histórico.

Según las estadísticas oficiales, es el máximo goleador en la historia de la selección, con 37 goles, con un amplio margen sobre Agustín Delgado (31 goles) y Eduardo Hurtado (26).

Valencia anunció que el partido contra Argentina marcó el cierre de su participación en las eliminatorias. A sus 35 años, ya se prepara para lo que podría ser su último Mundial con Ecuador, defendiendo nuevamente la camiseta tricolor en una generación llena de jóvenes talentos

