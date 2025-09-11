Mundial de Atletismo Tokio 2025: 14 ecuatorianos compiten en Japón

La delegación nacional arranca las competencias este viernes 12 de septiembre (13 en Japón) con los 35 kilómetros marcha

David Hurtado es uno de los principales favoritos de Ecuador en la marcha.

Cerca de las 07:30 de este sábado 13 de septiembre (17:30 del viernes de Ecuador), será la partida de los 35 kilómetros de marcha que abrirá el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, cita máxima del deporte base donde Ecuador tendrá importante participación con 14 deportistas de elite.

Organizado por World Athletics, el torneo se alagará hasta el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, sede del torneo que prevé reunir a más de 2.000 atletas de 200 países.

Para Ecuador, la marcha atlética será la disciplina con mayor representación. Paula Torres, séptima en el ranking mundial de los 35 km, lidera el equipo femenino junto a Johana Ordóñez, décima en los 35 km, mientras que Karla Jaramillo cierra el grupo de andarinas siendo la vigésima cuarta en la misma distancia. Ya en los 20 km, Torres también competirá con un registro personal de 1:28:29.

El campeón olímpico #DanielPintado será el gran ausente en el Campeonato Mundial de #Atletismo #Tokio2025.



🗣️ El marchista ecuatoriano prefirió cuidarse a sí mismo para recuperarse del todo de su operación de cadera. pic.twitter.com/0GUZOY3XZs — Paso de Oro 🏃🏻‍♂️ 🇪🇨 (@pasodeoroec) September 10, 2025

En la rama masculina, David Hurtado, 29° en el ranking mundial de los 20 km y con una marca de 2:26:00 en los 35 km, encabeza el grupo que incluye a Jordy Jiménez, Óscar Patín y Xavier Mena.

En maratón, participarán Segundo Jami con una marca de 2:09:05, Mary Granja con 2:26:34 y Silvia Ortiz con 2:24:50.

En pruebas de campo, destacarán Juan Caicedo en lanzamiento de disco con una marca de 69,60 metros, y Juleisy Angulo en lanzamiento de jabalina con un registro de 62,33 metros. En velocidad, Anahí Suárez representará al país en los 200 metros planos con una marca de 22.74 segundos y el puesto 51 en el ranking mundial.

La ceremonia de inauguración está prevista el 13 de septiembre a las 17:35 (03:35 hora de Ecuador), con la presencia de autoridades como el presidente de World Athletics, Sebastián Coe, y el gobernador de Tokio, Yuriko Koike.

