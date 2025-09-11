Challenger de Guayaquil: Fecha y sede definida para la edición 2025

La ciudad se alista para albergar por vigésima primera ocasión el torneo de tenis más grande de la costa del Pacífico

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) confirmó este jueves 11 de septiembre la fecha de realización del Challenger Ciudad de Guayaquil, el cual se jugará del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en las canchas de arcilla del Anexo al Guayaquil Tenis Club, en la vía a Samborondón.

“Ya estamos trabajando en la organización desde hace varios meses, para nosotros es como si fuera la primera edición, porque lo tomamos con mucha responsabilidad a pesar de que llegamos ya a los 21 torneos”, manifestó Andrés Gómez, director del evento.

“No ha sido fácil mantenerse tanto tiempo, pero gracias al apoyo de los auspiciantes, aficionados y la prensa podemos ofrecer un tenis de alto nivel en nuestra ciudad y país”, añadió.

El Challenger Ciudad de Guayaquil Copa se jugó por primera vez el año 2005 y desde entonces se realizó todos los años ininterrumpidamente, incluso se jugó en el año duro de la pandemia, el 2000. Tal es la relevancia del torneo guayaquileño que la ATP reconoció ese esfuerzo y el año pasado envió un ejecutivo de Estados Unidos, quien entregó una placa fotográfica al director del torneo.

Para esta edición 2025 se espera contar con la participación de varios tenistas Top 100, también de jóvenes tenistas extranjeros en ascenso y varios de los integrantes del equipo Copa Davis de Ecuador.

Todos los campeones del Challenger Ciudad de Guayaquil

2005 Marcos Daniel BRA

2006 Sergio Roitman ARG

2007 Nicolás Lapentti ECU

2008 Sergio Roitman ARG

2009 Nicolás Lapentti ECU

2010 Paul Capdeville CHI

2011 Matteo Viola ITA

2012 Leonardo Mayer ARG

2013 Leonardo Mayer ARG

2014 Pablo Cuevas URU

2015 Gastao Elias POR

2016 Nicolás Kicker ARG

2017 Gerald Melzer AUT

2018 Guido Andreozzi ARG

2019 Thiago Seyboth Wild

2020 Francisco Cerúndolo ARG

2021 Alejandro Tabilo CHI

2022 Daniel Altmaier ALE

2023 Alejandro Tabilo CHI