Jornada de la oración
Una jornada de oración se realizará en la Plaza San Franciso de Guayaquil.canva

Santo Rosario Público se realizará este 28 de diciembre en Guayaquil

Fieles se reunirán en el centro de Guayaquil para orar por la vida y la paz durante la jornada de los Santos Inocentes

El próximo domingo 28 de diciembre de 2025, la Plaza de San Francisco, en el centro de Guayaquil, será el punto de encuentro para el Santo Rosario Público por la Vida y la Paz, una convocatoria que forma parte del programa mundial “Alumbra la vida – tu hijo te salva”.

La actividad está dirigida a fieles, familias y grupos pastorales que desean unirse en defensa de la vida humana y en oración por la paz del país.

La invitación fue extendida, entre otros, a la Pastoral Pro Vida de la Diócesis de Daule, a través de la Comisión Vida y Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, como un gesto de comunión eclesial y participación comunitaria.

Detalles del encuentro y programación

El acto se desarrollará desde las 11:30 en la Plaza de San Francisco, ubicada en la intersección de 9 de Octubre y Pedro Carbo. La jornada incluye momentos de oración, canto y reflexión espiritual, acompañados por coros juveniles y la Banda de Música de la Policía Nacional.

De acuerdo con el cronograma, la apertura estará acompañada por el coro de niños y jóvenes de la Parroquia Espíritu Santo, seguido por el rezo de los cinco misterios del santo rosario. Al finalizar cada misterio, se hará sonar la campana 'La Voz de los No Nacidos', símbolo del compromiso con la defensa de la vida.

A las 12:40 se realizará la lectura del Manifiesto “Alumbra la Vida – Tu Hijo Te Salva”, y posteriormente, los asistentes encenderán velas como signo de esperanza y memoria por los Santos Inocentes, las madres y las familias ecuatorianas. La jornada culminará a las 13:00, con una oración final y la entrega de refrigerios.

Significado espiritual y llamado a la comunidad

Los organizadores señalan que este encuentro busca fortalecer la oración pública y comunitaria, promoviendo la unidad de los fieles frente a los desafíos sociales y éticos que enfrenta el país. La jornada también pretende visibilizar la misión pastoral de apoyo a las familias y a la cultura de la vida.

El evento se realiza en el marco del Día de los Santos Inocentes, una fecha que recuerda, desde la tradición cristiana, a los niños víctimas de la violencia y subraya la defensa de la dignidad humana en todas sus etapas.

