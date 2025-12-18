Re-regalar en Navidad: dar una segunda vida a los obsequios que no quieres

Con la llegada de la Navidad también aparecen esos regalos que, aunque están cargados de buena intención, no siempre coinciden con lo que necesitamos o deseamos. El obsequio del jefe, el de la amiga secreta o incluso el de alguien querido que no acertó del todo. En lugar de dejarlos olvidados en un cajón, existe una alternativa sencilla y amable: darles una nueva oportunidad.

En Estados Unidos, cada diciembre se celebra el Día del Re-Regalo. Para quienes no están familiarizados con el término, re-regalar consiste en tomar un obsequio recibido y entregárselo a otra persona que pueda apreciarlo más, a veces presentándolo como si fuera nuevo. La idea, en el fondo, es simple: que aquello que no usamos no se pierda, sino que encuentre un nuevo hogar.

No obstante, el re-regalo no está exento de debate. Para algunas personas, puede interpretarse como un gesto poco considerado, ya que volver a regalar algo puede percibirse como una falta de atención al tiempo, al cariño y a la intención de quien lo eligió pensando especialmente en nosotros.

Historia del Día Nacional del Re-Regalo

El Día del Re-Regalo nació en 2006 por iniciativa de la agencia de asesoría financiera Money Management International.

Dos años más tarde, en 2008, el entonces gobernador de Colorado, Bill Ritter Jr., lo reconoció oficialmente al declarar el jueves previo a la Navidad como el Día Nacional del Re-Regalo, en alusión a una práctica muy común en las fiestas de oficina.

La idea surgió de una escena cotidiana: regalos bien intencionados que no encontraban su lugar.

En vez de desecharlos o dejarlos olvidados, muchas personas optaron por darles una segunda vida, entregándolos a alguien que realmente pudiera disfrutarlos. Así, el gesto se transformó en una forma práctica y cercana de compartir.

Cuando el re-regalo llegó a la cultura popular

El término re-gifting se popularizó gracias a la serie estadounidense Seinfeld. En el episodio “The Label Maker” (temporada 6, 1995), Elaine le compran una etiquetadora (label maker) a su dentista Tim Whatley (interpretado por Bryan Cranston) como regalo de agradecimiento. Poco después, Tim le regala una etiquetadora idéntica a Jerry. Elaine sospecha de inmediato que Tim hizo un "regift": pues no le gustó el regalo y simplemente se lo pasó a Jerry.

La situación deriva en malentendidos y tensiones incómodas, dejando al descubierto algo que muchos reconocen: el delicado equilibrio entre la practicidad y la sensibilidad al momento de regalar.

¿Cómo introducir esta idea en Ecuador?

Intercambios familiares o barriales: Organizar pequeños encuentros para intercambiar regalos que no se usan, especialmente después de Navidad.

Re-regalo solidario: Donar obsequios nuevos o en buen estado a fundaciones, iglesias o comunidades que los necesiten.

Amigo secreto consciente: Incorporar reglas que fomenten el intercambio útil o solidario, más allá del valor económico.

Ferias de trueque: Promover espacios comunitarios donde los objetos circulen y encuentren nuevos dueños.

