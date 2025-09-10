Copa Davis: Ecuador listo para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

La serie por el Grupo Mundial I se jugará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el Club Rancho San Francisco de Quito

El capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, Raúl Viver, afirmó este miércoles 11 de septiembre que el equipo está preparado y motivado para enfrentar a Bosnia y Herzegovina por el Grupo Mundial I, serie que se jugará este 13 y 14 de septiembre en el Club Rancho San Francisco de Quito.

Durante una conferencia de prensa, Viver destacó el liderazgo de la dupla de dobles, la adaptación de los jugadores jóvenes y la ventaja de jugar como locales en la capital. "Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar son los dos jugadores más experimentados y definitivamente tienen bastante liderazgo sobre los jugadores más jóvenes".

El capitán también resaltó la rápida adaptación de Felipe Rivadeneira, de 19 años de edad, quien, según sus palabras, ha mejorado su técnica y se siente muy contento de formar parte del equipo. A la vez destacó el selectivo que realizó la Federación Ecuatoriana de Tenis para el quinto jugador Copa Davis, donde ganó Felipe Rivadeneira. “Sin duda que para los jóvenes son motivantes estos selectivos, vine a las semifinales y finales del selectivo y me agradó mucho la asistencia de la gente y el nivel que mostraron todos los jugadores que participaron en el selectivo”.

Respecto al estado físico del equipo, Viver confirmó que Álvaro Guillén se está recuperando de una sobrecarga abdominal y se espera que esté en óptimas condiciones para competir el fin de semana. "Está cada vez mejor, y creo que no va a tener problema de jugar el sábado y el domingo", aseguró.

Al abordar la estrategia para el enfrentamiento, Viver destacó el factor de la altura como un elemento clave. "Estamos a un paso de los Qualifiers, y esperamos hacer valer nuestra localidad y dar este importante paso".

Sobre el rival, el capitán señaló que han estudiado a fondo a Damir Dzumhur, el jugador número uno de Bosnia, y planean contrarrestar su velocidad con la solidez de sus propios jugadores y la experiencia de su pareja de dobles.

La meta principal del equipo es regresar a las Finales de la Copa Davis, una experiencia que Viver y algunos de los jugadores más veteranos vivieron en 2021.

Zoran Zrnic: “Estamos listos y unidos”

El capitán del equipo de Bosnia y Herzegovina de Copa Davis, Zoran Zrnic, destacó en rueda de prensa la preparación y el espíritu de su equipo para disputar la serie frente a Ecuador.

Zoran Zrnic, capitán del equipo de Bosnia y Herzegovina de Copa Davis. Cortesía

Durante la conferencia, Zrnic, que acudió para la traducción (bosnio a inglés) con Robert Raguz, integrante del equipo bosnio, se refirió a la adaptación del equipo a las condiciones de Quito, resaltando el trabajo realizado en los días previos: “Cada semana enfrentamos condiciones diferentes. Aún tenemos algunos días antes del partido, así que esperemos y veamos cómo nos va. El equipo está preparado y agradecido por la hospitalidad”.

Respecto al rol de Damir Džumhur, su jugador número uno, Zrnic destacó su importancia dentro del grupo: “Damir es nuestro primer jugador, con mucha experiencia y compromiso. Su mentalidad y recuperación pueden ayudar al resto del equipo. En la Copa Davis, nuestros jugadores nunca faltan a los partidos pese al calendario, y esa tradición nos da fuerza”.

