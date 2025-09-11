Emelec vs. Barcelona: fecha, hora y dónde ver el Clásico del Astillero en el Capwell

Azules y amarillos se enfrentan este domingo por la fecha 28 de la LigaPro. El Ídolo llega presionado y el Bombillo en alza

Barcelona venció 2-0 a Emelec en el Clásico del Astillero disputado en el estadio Monumental el pasado 18 de mayo de 2025.

Este domingo 14 de septiembre se jugará una nueva edición del Clásico del Astillero, que enfrentará a Emelec y Barcelona en el estadio George Capwell, por la jornada 28 de la LigaPro Ecuabet 2025.

El compromiso llega en momentos opuestos para los dos equipos. Barcelona, ubicado en el segundo puesto con 47 puntos, busca recomponer su imagen tras una serie de tropiezos que encendieron las alarmas en su hinchada. A doce unidades del líder Independiente del Valle (59), el Ídolo se encuentra más lejos de la cima que de su clásico rival, Emelec, que marcha noveno con 38 puntos.

Barcelona derrotó 2-0 a Emelec en el primer duelo de la LigaPro de 2025. CARLOS KLINGER

La presión recae sobre los dirigidos por Ismael Rescalvo, que vienen de dos golpes seguidos: la sorprendente eliminación en la Copa Ecuador a manos de Cuenca Juniors, equipo de la segunda categoría del Azuay, y la derrota liguera 3-2 en casa frente a Universidad Católica.

Emelec, en cambio, llega con la moral en alza. Los azules atraviesan una racha ascendente y aspiran a acercarse al primer hexagonal de la temporada, donde estarán en juego tres boletos a la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana. Con el respaldo de su hinchada, los eléctricos confían en volver a golpear a su eterno rival.

Detalles para ver EN VIVO Emelec vs. Barcelona

Día: domingo 14 de septiembre

Horario: 17:30 de Ecuador

Dónde: estadio George Capwell, Guayaquil

Canales de TV y streaming: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

¿Cuándo fue la última vez que Emelec venció a Barcelona en el Capwell?



La historia reciente favorece a los toreros en el Capwell, pero vale recordar que el último triunfo eléctrico en su estadio se remonta al 24 de octubre de 2021, cuando un doblete de Joao Rojas (hoy en filas amarillas) selló el 2-1 sobre el Barcelona de Fabián Bustos. Gonzalo Mastriani había marcado el empate parcial en aquella noche de emociones intensas.

