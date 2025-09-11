Emelec vs Barcelona SC: Dónde comprar y precio de entradas del Clásico del Astillero

Una vez más el estadio George Capwell solo tendrá hinchada azul en el Partido Inmortal. Aún hay boletos disponibles

Pedro Ortiz fue ovacionado por los hinchas azules tras el empate de Emelec y Macará

El fútbol ecuatoriano se paraliza para el segundo Clásico del Astillero oficial de la temporada. Este domingo 14 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora de Ecuador), Emelec recibirá a Barcelona en el Estadio George Capwell por la fecha 28 de la LigaPro. El partido proyecta a ser peleador debido a que ambos equipos buscando una victoria crucial en el cierre de la fase inicial del torneo.

Será un cotejo que podría definir el futuro de cada club, ya sea para asegurar un boleto a un torneo internacional por el lado de los azules, o mantener vivas las esperanzas de título para los amarillos.

El anfitrión, llega con un respiro después de su reciente victoria 2-1 sobre Aucas, un resultado que lo colocó en la novena posición con 38 puntos. Aunque están a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana, cada punto cuenta en esta fase decisiva.

Barcelona SC y Emelec se enfrentarán en el estadio George Capwell. CARLOS KLINGER

Por su parte, el visitante se presenta como el segundo mejor equipo del campeonato, con 47 puntos, solo por detrás del líder Independiente del Valle. Sin embargo, su motivación es recuperarse de la dolorosa derrota 3-2 que sufrieron en su propia casa ante Universidad Católica.

Para este Clásico del Astillero en el Capwell la dirigencia del Bombillo puso a la venta las entradas para su afición, para que los seguidores eléctricos puedan alentar a su equipo en este emocionante encuentro.

Valor de las entradas para el Clásico del Astillero

El valor de las diversas localidades fueron establecidas en: $ 20 las generales Avenida Quito (alta) y Pío Montúfar; $ 30 la tribuna General Gómez mientras que la de San Martín está en $ 35; en $ 30 el palco Pío Montúfar y $ 50 la General Gómez; por último las adicionales de suites costarán $ 50.

Puntos de venta de los boletos para el Clásico del Astillero:

Boletería #3 del Estadio George Capwell

Flashthetickets (Mall del Sol)

Almacenes España

Grupo Navesa

Entradas disponibles en Almacenes España:

📍 9 de Octubre y Boyacá

📍 Portete y la 17

