Emelec vs Barcelona SC: Dónde comprar y precio de entradas del Clásico del Astillero
Una vez más el estadio George Capwell solo tendrá hinchada azul en el Partido Inmortal. Aún hay boletos disponibles
El fútbol ecuatoriano se paraliza para el segundo Clásico del Astillero oficial de la temporada. Este domingo 14 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora de Ecuador), Emelec recibirá a Barcelona en el Estadio George Capwell por la fecha 28 de la LigaPro. El partido proyecta a ser peleador debido a que ambos equipos buscando una victoria crucial en el cierre de la fase inicial del torneo.
Será un cotejo que podría definir el futuro de cada club, ya sea para asegurar un boleto a un torneo internacional por el lado de los azules, o mantener vivas las esperanzas de título para los amarillos.
El anfitrión, llega con un respiro después de su reciente victoria 2-1 sobre Aucas, un resultado que lo colocó en la novena posición con 38 puntos. Aunque están a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana, cada punto cuenta en esta fase decisiva.
Por su parte, el visitante se presenta como el segundo mejor equipo del campeonato, con 47 puntos, solo por detrás del líder Independiente del Valle. Sin embargo, su motivación es recuperarse de la dolorosa derrota 3-2 que sufrieron en su propia casa ante Universidad Católica.
Para este Clásico del Astillero en el Capwell la dirigencia del Bombillo puso a la venta las entradas para su afición, para que los seguidores eléctricos puedan alentar a su equipo en este emocionante encuentro.
Valor de las entradas para el Clásico del Astillero
El valor de las diversas localidades fueron establecidas en: $ 20 las generales Avenida Quito (alta) y Pío Montúfar; $ 30 la tribuna General Gómez mientras que la de San Martín está en $ 35; en $ 30 el palco Pío Montúfar y $ 50 la General Gómez; por último las adicionales de suites costarán $ 50.
Puntos de venta de los boletos para el Clásico del Astillero:
- Boletería #3 del Estadio George Capwell
- Flashthetickets (Mall del Sol)
- Almacenes España
- Grupo Navesa
La pasión azul no se explica, se siente 💙🔥— Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 10, 2025
Haz que tu voz retumbe en la caldera.
Entradas disponibles en Almacenes España:
📍 9 de Octubre y Boyacá
📍 Portete y la 17
📍 Alborada#MasUnidosQueNunca #VamosEmelec pic.twitter.com/lGVnGNrzXJ
