Conmebol incluyó a dos ecuatorianos en el once ideal de las Eliminatorias: ¿Es justo?

La Confederación Sudamericana consideró a los tricolores luego del triunfo ante Argentina en la última fecha

Ecuador quedó en el segundo puesto de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Los zagueros Willian Pacho y Piero Hincapié, figuras de la defensa de la selección de Ecuador, fueron incluidos en el equipo ideal de la Conmebol tras la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que la Tricolor empató sin goles (0-0) ante Paraguay en Asunción y luego venció por la mínima (1-0) a Argentina en Guayaquil.

Ambos jugadores brillaron en el crucial triunfo por sobre la campeona del mundo en el estadio Monumental, un resultado que selló su destacada participación en el torneo y consolidó el segundo puesto de la tabla rumbo a la cita mundialista de 2026.

Pacho se mantuvo firme en su posición habitual en el centro de la defensa, demostrando una vez más su solidez. Tuvo un 92 % de precisión en los pases, aportó con 4 despejes y recuperó la posesión en 2 ocasiones.

Ecuador venció a Argentina 1-0 en el estadio Monumental de Guayaquil. Miguel Canales Leon

Por su parte, Hincapié asumió la responsabilidad de cubrir la banda izquierda ante la ausencia por lesión de Pervis Estupiñán, cumpliendo con creces un rol distinto al que suele desempeñar. El versátil defensor cumplió con 2 intercepciones, 5 recuperaciones y 3 despejes.

La inclusión de los dos futbolistas ecuatoriano en el once de élite de la jornada subraya el buen momento de la defensa de la Tricolor, sobre todo a lo largo de la clasificatoria, en la que tan solo le convirtieron 5 goles en 18 partidos.

Once ideal de Conmebol de la fecha 17 y 18 de las eliminatorias sudamericanas

Arquero: Alisson Becker (Brasil)

Defensas: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)

Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lima (Colombia), James Rodríguez (Colombia)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia), Miguel Terceros (Bolivia)

¡El equipo ideal de las últimas fechas en las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝



A equipe ideal das últimas #EliminatoriasSulAmericanas! 👏 pic.twitter.com/kgEknpXXkG — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 11, 2025

