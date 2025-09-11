Piero Hincapié en Arsenal: Fecha, hora y rival de su debut en la Premier League

El defensor ecuatoriano tendrá su primer partido en condición de local. Nottingham Forest será el rival que enfrentará

En una movida de último minuto que sacudió el mercado de transferencias, el Arsenal FC anunció el fichaje del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, una adición que los gunners describen como "la última pieza del rompecabezas". El talentoso central, que completó su primera práctica con el equipo este jueves 11 de septiembre, llega a la Premier League con la ambición de dar un salto definitivo en su carrera tras cuatro exitosas temporadas en el Bayer Leverkusen.

Hincapié, de 23 años, consideraba que su ciclo en la Bundesliga había llegado a su fin y buscaba un reto a la altura de su crecimiento. La Premier, considerada por muchos como la liga más competitiva del mundo, es su nuevo hogar. Su llegada no solo lo posiciona en una de las ligas más exigentes, sino que también le ofrece la oportunidad de volver a disputar la UEFA Champions League, un torneo en el que el Arsenal tiene grandes aspiraciones y una presión por alcanzar la gloria.

El desafío inmediato para Hincapié será ganarse un lugar en un equipo que ya cuenta con una defensa de élite. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el club posee una línea defensiva de gran calidad, que incluye a figuras consolidadas como Willian Saliba y Gabriel, además de la reciente incorporación del español Cristhian Mosquera.

Piero Hincapié (d) en la llegada a su primer entrenamiento con Arsenal. cortesia

A esta competencia se suma la polivalencia de Hincapié, que puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, una versatilidad que Arteta valorará enormemente a lo largo de una temporada cargada de partidos.

¿Cuándo debuta Piero Hincapié en Arsenal?

El defensor ecuatoriano podría tener su debut oficial este sábado 13 de septiembre (06:30 de Ecuador), cuando el Arsenal se enfrente al Nottingham Forest en su primer partido como local (Emirates Stadium), un momento clave para comenzar a escribir su historia en el club londinense.

Christian Mosquera and Piero Hincapié in training today.



The South American contingent is expanding at our club 🤩 pic.twitter.com/bJ177vYM33 — AFC Xtra (@AFC__Xtra) September 11, 2025

