Emelec vs Barcelona SC: Así le fue a Ismael Rescalvo en los Clásicos del Astillero

El director técnico dirigió al Bombillo y no tuvo buenos números en los Clásicos del Astillero. Será su debut con el Ídolo

Este domingo 14 de septiembre, el estadio George Capwell será el escenario de un enfrentamiento cargado de morbo y rivalidad. Ismael Rescalvo, ahora al mando de Barcelona, regresará a la que fue su casa para dirigir su primer Clásico del Astillero con el color amarillo, en un partido crucial para las aspiraciones de alcanzar a Independiente del Valle (IDV) en lo alto de la tabla.

A pesar de ser su debut en el banquillo torero en el partido inmortal, el director técnico conoce bien la intensidad de este duelo. Durante su etapa en Emelec, el español estuvo en 8 Clásicos por la LigaPro, con un balance de 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, todas ellas ante su actual equipo.

Su primer Clásico como entrenador de los azules ocurrió el 13 de mayo de 2019, con una derrota de 1-0. La revancha llegaría ese mismo año, con una contundente victoria 3-0 en el Estadio Monumental.

Ismael Rescalvo ya dirigió en Ecuador a Emelec e Independiente del Valle. CHRISTIAN VINUEZA

En la campaña 2020 fue menos favorable para Rescalvo en los Clásicos, con una derrota 2-1 y un empate 1-1. Sin embargo, su desempeño mejoró en 2021, logrando un empate en su visita a casa del Ídolo y un triunfo 2-1 en casa. Sus últimos Clásicos con Emelec en 2022 terminaron con un empate 1-1 y una derrota 3-1.

Ahora, con un nuevo equipo y un objetivo claro, el estratega europeo buscará que su primer Clásico del Astillero como visitante en el Capwell sea una victoria que los acerque al liderato y sobre todo un resultado que calme a la hinchada que reclama por un mejor juego.

Canales dónde ver EN VIVO el Clásico del Astillero

El duelo entre Emelec y Barcelona, por la fecha 28 de la LigaPro, se jugará este domingo 14 de septiembre y podrá disfrutarse por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión la organización del torneo determinó que el Clásico no sea transmitido por canal de televisión abierta.

