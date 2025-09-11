Libertad vs Liga de Quito: Fecha, hora y canales para ver EN VIVO la LigaPro

La fecha 28 de la LigaPro se abre en el estadio Reina del Cisne entre dos equipos que buscan lo más alto de la tabla

Este viernes 12 de septiembre, la LigaPro se reanuda con un enfrentamiento crucial en la parte alta de la tabla, en el inicio de la fecha 28. Libertad recibe a Liga de Quito en el Estadio Reina del Cisne. El partido, que comenzará a las 19:00 (hora de Ecuador), es clave para las aspiraciones de ambos equipos de cara al hexagonal final.

Para Libertad, este encuentro es una oportunidad de oro para consolidar su posición. Dirigidos por Juan Carlos León, se encuentran sextos con 42 puntos, igualados con Universidad Católica y Orense. Con un gol diferencia de +6, los lojanos necesitan la victoria para no solo asegurar su lugar entre los seis primeros, sino también para igualar en puntos a su rival directo de esta fecha, Liga de Quito.

Por su parte, Liga de Quito, bajo el mando de Tiago Nunes, llega a Loja en el tercer lugar con 45 puntos. A pesar de estar lejos del líder, Independiente del Valle, los albos no pueden relajarse si quieren mantener su ventaja sobre sus perseguidores. Con un gol diferencia de +16, superior al de Cuenca y Barcelona, una victoria les daría mayor tranquilidad de cara a las últimas dos fechas.

Liga de Quito igualó 1-1 ante Macará en la fecha 27 de la LigaPro 2025. cortesia

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el marcador terminó 1-1 en mayo. Bryan Ramírez adelantó a los locales, mientras que Ángel Quiñónez selló el empate para la visita.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Libertad y Liga de Quito?

El partido entre Libertad y Liga de Quito, por la fecha 28 de la LigaPro, podrá ser disfrutado por todos los hinchas en las transmisiones de Zapping Sports y El canal del Fútbol. Además, este cotejo sí tendrá acceso a la señal de televisión abierta de Teleamazonas.

Datos, tablas de posiciones y cómo llegan Libertad y Liga de Quito

