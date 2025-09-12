Emelec vs Barcelona SC: ¿Joao Rojas vuelve en el Clásico del Astillero? Esto se sabe

El jugador está recuperado de su lesión que lo dejó fuera más de un año. Conoce cuánto tiempo estuvo fuera de las canchas

El domingo 14 de septiembre podrá ser una fecha memorable para Joao Rojas. El jugador, de 28 años, proyecta su regreso oficial a las canchas con Barcelona en el Clásico del Astillero a disputarse en el estadio George Capwell, escenario que conoce bien tras su paso por Emelec temporadas atrás.

El atacante, hoy en filas de Barcelona, ha venido realizando trabajos con el resto del equipo durante las últimas semanas del denominado como partido inmortal. Previo a la paralización de la LigaPro por la doble fecha FIFA, Rojas se incorporó a los entrenamientos regulares del cuerpo técnico del profesor Ismael Rescalvo apuntando a su pronto retorno, tras una lesión que lo ausentó por más de un año.

Lamentablemente Joao no pudo volver de forma inmediata esta campaña, a pesar que sí estuvo en cotejos de la pretemporada 2025. Ha pasado por un extenso proceso de rehabilitación de su ruptura de peroné y hasta el próximo domingo habrán transcurrido 486 días desde que sufrió la lesión.

Joao Rojas y Romario Caicedo en una disputa por el balón en el Clásico del Astillero de 2024. Carlos Klinger

¿Cuándo se lesionó Joao Rojas?

Fue el jueves 16 de mayo en que el delantero tuvo que salir del partido contra Sao Paulo por la Copa Libertadores, tras recibir una dura entrada del rival Igor en el minuto 57 del partido. Esta afección lo dejó fuera y sumó a la lista de permanentes problemas físicos en su carrera.

¿Hasta cuánto es el contrato de Joao Rojas con Barcelona?

Rojas, que fue fichado por Barcelona el 23 de febrero de 2024 con un contrato de 4 años (hasta 2027), ya lleva un total de 55 cotejos ausentes con el Ídolo debido a su respectiva lesión, según los registros oficiales.

Aunque desde Barcelona no han anunciado públicamente nada del retorno a la nómina de concentrados para el Clásico del Astillero, los reportes indican que finalmente Joao Rojas tendría su vuelta a las canchas en los próximos días.

