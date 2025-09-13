Independiente del Valle vs Vinotinto EN VIVO: Minuto a minuto y dónde ver el partido

Los rayados buscan sostener la diferencia en lo más alto de la LigaPro ante un rival que llega en las últimas posiciones

Independiente venció 3-1 a Vinotinto en el primer duelo por la LigaPro 2025.

Independiente del Valle (IDV) y Vinotinto se enfrentan este sábado 13 de septiembre en el Estadio Banco Guayaquil, en la continuación de la fecha 28 de la Liga Pro. El partido iniciará a las 14:00 (hora Ecuador) y se disputará en el estadio Banco Guayaquil de Chillo Jijón.

Los Rayados, dirigido por el técnico Javier Rabanal, llega como líder del torneo (59 puntos) con 27 partidos jugados. Goza d un gran momento en el campeonato y buscará mantener su ventaja tras la reciente victoria 4-0 ante Técnico Universitario, más en condición de local.

Mientras tanto, Vinotinto (24), comandado por el estratega recién llegado Gabriel Schürrer, necesita sumar puntos urgentemente para salir de la zona del descenso. Ubicados en la decimoquinta posición y con 12 cotejos sin ganar, intentarán revertir la racha negativa tras la derrota 0-1 frente a El Nacional en su último encuentro.

Independiente del Valle lidera la clasificación con 59 puntos, doce más que su inmediato perseguidor, Barcelona, con 47. cortesía

El primer compromiso entre ambos clubes se dio el 18 de mayo y el marcador (3-1) fue a favor de IDV en el estadio Olímpico Atahualpa. En esa ocasión anotaron Emerson Pata, Patrik Mercado y Claudio Spinelli para los rayados, mientras que Nicolás Molina convirtió el descuento.

Canales para ver EN VIVO Independiente vs Vinotinto

El partido entre Independiente del Valle y Vinotinto, por la fecha 28 de la LigaPro, podrá ser disfrutado por todos los hinchas en las transmisiones de Zapping Sports y El canal del Fútbol. Además, este cotejo sí tendrá acceso a la señal de televisión abierta de Ecuavisa.

Alineaciones: Independiente del Valle vs Vinotinto

EN VIVO | Minuto a minuto de Independiente del Valle vs Vinotinto

