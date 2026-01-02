Cartas de lectores | Concierto Ecos de Europa y las Américas

Asistí el 16 de diciembre al Teatro Centro de Arte para escuchar un recital de Jennifer Heemstra, pianista con una carrera que abarca cinco continentes, reconocida por su labor artística, social y su aporte a la gestión cultural, junto a Susan Williams, soprano destacada en escenarios de América, Europa y Asia, además de docente e investigadora de la Universidad de Alabama. En sus palabras iniciales, Heemstra destacó la importancia de la música en vivo como espacio de participación activa, señalando que quienes asisten a conciertos suelen ser personas curiosas y comprometidas con su comunidad. El recital comenzó con dos canciones de la compositora estadounidense Florence Price: Night y An april day, que revelaron su sensibilidad poética. Las influencias hispanas en la música francesa estuvieron presentes en Pièce en forme de habanera de Maurice Ravel y Les filles de Cadix de Léo Delibes, obras que combinaron elegancia, humor y ritmo, evocando paisajes del sur de España. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la interpretación de Morgen de Richard Strauss, del violinista Jorge Saade. La obra aportó una pausa de serenidad al programa.

El repertorio alemán continuó con Lieder de Franz Schubert y Hugo Wolf, explorando temas de amor, deseo y nostalgia. La expresividad vocal de Williams y el acompañamiento refinado de Heemstra dieron vida a textos cargados de emoción.

Un punto culminante fue el estreno ecuatoriano de Vivir, un nuevo pasillo de la compositora Blanca Layana Gómez, sobre poesía de María Eugenia Puig Lince. Antes de la interpretación, el hijo de la compositora compartió el poema con el público, generando un momento cercano. Tras la obra, Layana Gómez fue invitada al escenario y recibió el reconocimiento del público.

La segunda parte celebró la música latinoamericana con canciones de Ernesto Lecuona, sobre textos de José Martí, y de Ernani Braga, caracterizadas por su vitalidad rítmica. Como cierre, el dúo ofreció dos bises de Fernando Obradors.

El concierto reunió a más de 150 asistentes y marcó la primera presentación de ambas artistas en Ecuador. El programa fue presentado íntegramente en español, subrayando un gesto de cercanía hacia el público local.

El recital reafirmó el valor de la música como lenguaje universal y espacio de diálogo cultural.

Laura Esther Gómez Serrano