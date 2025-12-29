¿Qué pasó con Anthony Joshua? El excampeón sobrevivió a fatal accidente en Nigeria

Joshua, quien viajaba como pasajero en un Lexus SUV, salió con heridas de un choque contra un camión estacionado

El excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua sobrevivió a un grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Lagos-Ibadán, en Nigeria, que dejó como saldo dos personas fallecidas, según confirmaron autoridades policiales.

Joshua viajaba como pasajero en la parte trasera de un Lexus SUV que impactó violentamente contra un camión estacionado a un costado de la vía. De acuerdo con los primeros informes, el siniestro pudo haberse originado por un reventón de llanta o por exceso de velocidad, aunque las investigaciones continúan.

Se salvó de morir

Dos fallecidos en Nigeria

El vehículo quedó severamente destruido tras el choque. Testigos y rescatistas relataron que el boxeador fue auxiliado entre restos de vidrio y metal retorcido. A pesar de la violencia del impacto, Joshua se encontraba consciente al momento de ser rescatado y presentaba únicamente heridas leves, siendo trasladado para una evaluación médica preventiva.

Las imágenes del rescate se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando conmoción entre aficionados y figuras del deporte. El accidente, sin embargo, tuvo consecuencias fatales para otras dos personas involucradas, cuyos nombres no han sido revelados oficialmente.

¿Qué mismo pasó?

Anthony Joshua, uno de los referentes del boxeo mundial en la última década, no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento. El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en carreteras de alto tránsito en Nigeria, donde los accidentes siguen siendo una de las principales causas de mortalidad.

El suceso marca un episodio impactante fuera del cuadrilátero para el púgil, quien en esta ocasión escapó con vida de una situación límite, mientras el país lamenta la pérdida de dos ciudadanos.

