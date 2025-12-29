Obras en la av. Oswaldo Guayasamín: rutas alternas y fechas clave

La avenida Oswaldo Guayasamín, uno de los principales corredores viales que conecta Quito con los Valles, será intervenida desde el 2 de enero de 2026. Los trabajos de rehabilitación se concentrarán en el sector del Centro Comercial Scala, en Cumbayá, y se extenderán por 40 días, con cierres parciales y rutas alternas para garantizar la movilidad del sector.

La obra se ejecutará en dos etapas de 20 días por cada sentido de circulación, con jornadas extendidas diurnas y nocturnas, incluidos fines de semana y feriados. El tramo intervenido comprende desde el pasaje El Valle, a la altura del Hospital de Los Valles, hasta el redondel del Escalón de Lumbisí, una zona de alta circulación vehicular y comercial.

Según la planificación, durante toda la intervención se mantendrán accesos a comercios, urbanizaciones, servicios y transporte público, con señalización y desvíos temporales para reducir el impacto en la movilidad.

Primera etapa: sentido Valles–Quito

La primera fase iniciará el 2 de enero y se desarrollará durante 20 días en la calzada Valles–Quito. Esta etapa se dividirá en dos momentos:

Primer tramo (9 días): trabajos en el sector del Centro Comercial Scala, manteniendo como rutas alternas el paso deprimido y el pasaje Los Valles, con accesos y salidas habilitados.

Segundo tramo (11 días): intervención desde la salida occidental del pasaje El Valle hasta el redondel del Escalón de Lumbisí. El pasaje El Valle funcionará como ruta alterna principal y se habilitarán accesos temporales para residentes y locales comerciales que ingresen por el redondel.

Segunda etapa: sentido Quito–Valles

A partir del 22 de enero, los trabajos se trasladarán a la calzada en sentido Quito–Valles, también por 20 días. Durante esta fase se utilizarán como rutas alternas las avenidas Siena y Florencia, tanto para el ingreso como para la salida hacia la Ruta Viva.

La intervención se realizará en dos tramos: primero desde el redondel del Escalón de Lumbisí hasta la avenida Siena, y posteriormente desde la avenida Siena hasta el Hospital de Los Valles.

Cambios en transporte público y servicios

El transporte público ajustará sus recorridos de acuerdo con cada etapa de intervención, circulando por la calle Florencia y la avenida Siena, y manteniendo el servicio en ambos sentidos durante todo el periodo de obras.

En cuanto a los servicios municipales, la recolección de basura continuará con normalidad en su horario habitual, de 07h00 a 15h00, los días lunes, miércoles y viernes, con adaptaciones puntuales a los desvíos temporales.

Inversión y alcance de la obra

La rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín forma parte del paquete de 3.001 obras que se ejecutan en la ciudad. Esta intervención representa una inversión estratégica en infraestructura vial para los barrios y sectores de los Valles, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, la seguridad vial y las condiciones de movilidad en uno de los ejes más transitados del Distrito Metropolitano de Quito.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar la señalización temporal y utilizar las rutas alternas habilitadas durante el desarrollo de los trabajos.

