La ecuatoriana Génesis Reasco se consagra campeona mundial de lucha

La luchadora ecuatoriana Génesis Reasco se consagró campeona mundial en la categoría de 76 kilogramos, tras vencer 4-2 a la kirguisa Aiperi Medet Kyzy, número uno del ranking global. El combate se disputó el 17 de septiembre en la Arena Zagreb, Croacia, como parte del Campeonato Mundial de Lucha 2025 organizado por United World Wrestling (UWW).

Reasco, de 26 años y originaria de Esmeraldas, se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro en la categoría senior de lucha libre femenina. Su victoria representa un hito para el deporte nacional, que hasta ahora no había alcanzado el podio más alto en esta división.

La ecuatoriana llegó a la final tras vencer en semifinales a la cubana Milaimy Marín (5-3), y en rondas previas a representantes de Turquía y Mongolia. Su desempeño fue impecable, combinando técnica, fuerza y estrategia frente a rivales de élite mundial.

De diploma olímpico a campeona mundial

Génesis Reasco ya había dado señales de su potencial en competencias anteriores. En el Mundial de Serbia 2022 obtuvo el quinto lugar, y en los Juegos Olímpicos de París 2024 logró un diploma olímpico. Su progresión ha sido constante, respaldada por el trabajo técnico de la Federación Ecuatoriana de Lucha y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Federada por Manabí, Reasco entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca y ha sido parte de programas de becas deportivas desde 2019. Su preparación incluyó giras internacionales, participación en torneos clasificatorios y trabajo psicológico especializado.

“Esta medalla es para mi país, para mi gente de Esmeraldas y para todas las niñas que sueñan con llegar lejos en el deporte”, declaró emocionada tras recibir el oro. La ceremonia fue transmitida por canales deportivos internacionales y celebrada por miles de ecuatorianos en redes sociales.

La final enfrentó a Reasco con Aiperi Medet Kyzy, de Kirguistán, actual líder del ranking UWW con más de 10.000 puntos. Medet es considerada una de las luchadoras más completas del circuito, con medallas en mundiales, asiáticos y olímpicos.

