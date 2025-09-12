Riobamba celebra la carrera 10K Fundación del Ecuador con luces y cultura

La competencia atlética vuelve con una edición nocturna llena de historia, cultura y deporte en las calles patrimoniales.

La competencia atlética recorrerá las principales calles que tuvieron con ver con la primer Asamblea en 1830.

Riobamba se vestirá nuevamente de fiesta este sábado 13 de septiembre con la segunda edición de la carrera 10K “Fundación del Ecuador”, evento que fusionará el deporte con la histórica de la provincia de Chimborazo y su identidad.

Más que una competencia atlética, la carrera conmemora el 11 de septiembre de 1830, fecha en la que Ecuador nació oficialmente como estado federado; de ahí que la ruta está enfocada en recorrer el corazón de la historia republicana, donde se instaló la primera Asamblea Constituyente y se trazaron los primeros pasos de la nación.

La carrera será nocturna, comenzará a las 19:00, atravesando el casco histórico de Riobamba que estará especialmente iluminado para la ocasión.

De acuerdo con los organizadores, los competidores vivirán una experiencia sensorial única, con proyecciones de mapping, hologramas 3D y activaciones culturales que transformarán las calles patrimoniales en un corredor de luz, memoria y celebración.

El alcalde John Vinueza resume la actividad: “Queremos que Riobamba sea reconocida por su papel en la historia del país y que su riqueza patrimonial y potencial se proyecten. La ciudad luce hermosa de noche, y cada año la preparamos para que siempre sorprenda”, acotó.

En 2024, más de 1.200 atletas llenaron ya las calles con entusiasmo, por lo que este año se espera superar esa cifra y volver a contagiar de energía a la Cuna de la Patria. “Aquí no solo se corre por deporte, se corre por la memoria, por los hechos que dieron origen al Ecuador”, dijo el burgomaestre.

Según se pudo conocer, habrá premios para los tres primeros lugares en la categoría general, además de reconocimientos por edades. La medalla de este año rinde homenaje al retorno del tren, símbolo de conexión y progreso.

