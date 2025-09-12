Copa Davis | Ecuador vs Bosnia y Herzegovina: día, hora y juegos en Quito

Andrés Andrade y Damir Dzumhur abren la serie que se disputa el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Rancho San Francisco

Las emociones de la Copa Davis, el torneo de tenis de selecciones más importante del mundo, inician este sábado 13 de septiembre en Quito, ciudad en la que Ecuador recibe a Bosnia y Herzegovina, por el Grupo Mundial 1.

El sorteo realizado este viernes 12 en el Club Rancho San Francisco de Cumbayá (nororiente de Quito) determinó los horarios de los cinco partidos, divididos en dos individuales el sábado, y el domingo uno de dobles y dos individuales más (de ser necesario). Todos al mejor de tres sets.

Andrés Andrade y Damir Dzumhur abrirán la serie de Copa Davis Grupo Mundial I, Ecuador vs Bosnia y Herzegovina, el 13 y 14 de septiembre en el Club Rancho San Francisco de Quito.



En el cuadro la programación de la serie. Sábado (desde las 11h00) y domingo (desde las 10h00)

El primer duelo del día está programado para las 11:00, entre el ecuatoriano Andrés Andrade (raqueta # 2 de Ecuador) y Damir Dzumhur (raqueta # 1 de Bosnia); después el turno será para el local Álvaro Guillén (ECU) ante Nerman Fatic (BOS).

“Nos hemos preparado con bastante anticipación para adaptarnos a la velocidad de la pelota en la altura. Serán dos partidos difíciles los del sábado que esperamos sacar adelante”, señaló el capitán de Ecuador, Raúl Viver.

Ya para el domingo 14, la jornada arrancará a las 10:00 con el duelo de dobles entre Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por Ecuador ante los bosnios Mirza Basic y Nerman Fatic. Seguirán los sencillos entre el tricolor Álvaro Guillén y Damir Dzumhur. De ser necesario, se jugará un quinto encuentro entre Andrés Andrade ante Nerman Fatic (BOS).

Los aficionados pueden adquirir sus entradas en Superticket. Los valores son de $ 25 para tribuna y $ 35 para palco. Además, se pueden comprar abonos que incluyen ambos días. La serie se transmitirá por DSports y DGO.

El ganador de la serie avanzará a los ‘Qualifiers’ a disputarse en febrero de 2026, con la oportunidad de pelear hasta las rondas finales de la Copa Davis el próximo año.

