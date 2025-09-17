Copa Sudamericana: Doblete de Moreno amarga a Independiente del Valle

El goleador de 40 años marcó los dos tantos con los que Once Caldas de Colombia derrotó 2-0 al club ecuatoriano en Sangolquí.

El delantero Dayro Moreno (i) festeja uno de los dos tantos que marcó en la victoria de Once Caldas sobre Independiente.

Dayro Mauricio Moreno es el nombre del delantero colombiano que amargó la noche de Independiente del Valle, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado este miércoles 17 de septiembre de 2025.

El partido fue todo lo contrario de lo que esperaban los hinchas del conjunto rayado, que en un importante número llegaron al estadio de Sangolquí (suroriente de Quito) y empezó con la expulsión de Mateo Carabajal.

El zaguero central argentino vio la tarjeta roja en el minuto 34 por una agresión sobre un rival, cuando el conjunto de Manizales ya estaba arriba en el marcador con el tanto de Moreno en el 22.

Tras estos duros golpes, la reacción de los dirigidos por Javier Rabanal se vio reflejada en las ideas de Juan Cazares y Arón Rodríguez, aunque este último fue uno de los puntos bajos en la escuadra local.

Segundo tiempo

La arenga y charla de Rabanal para la parte complementaria no surtió efecto, porque Moreno no tardó en anotar el segundo gol cafetero apenas a los cuatro minutos, que fue un mazazo para los ecuatorianos.

Algo intentó mejorar con las variantes Rabanal, especialmente con el ingreso de Jean Pierre Arroyo, Layan Loor y Michael Arroyo, pero los colombianos tenían controladas las acciones y resguardaron el arco con James Aguirre, de destacada actuación.

La revancha se cumplirá este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el estadio Palo Grande de Manizales.

Independiente del Valle y Once Caldas disputaron el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. KARINA DEFAS / EXPRESO

