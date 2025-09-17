Niños del Banco Diakonía viven la emoción de La Tri gracias a Pony Malta

Pony Malta continúa recargando de energía natural a los niños y adolescentes del país, esta vez, promoviendo el aliento a La Tri durante el cierre de eliminatorias previo a su quinta participación en el mundial de fútbol 2026. La bebida de malta elaborada por Cervecería Nacional cumplió el sueño de cuatro menores beneficiarios del Banco de Alimentos Diakonía de vivir la emoción durante la preparación y el encuentro de la selección frente a Argentina en Guayaquil.

Sueños cumplidos en la cancha

Mia Tubay (7) y José Arias (10) pudieron acompañar a la Selección Ecuatoriana de Fútbol en su entrenamiento preparativo el sábado 6 de septiembre; a su vez Thiago Villacreses (7) y Brithany Bone (7) tuvieron la oportunidad única de saltar a la cancha de la mano de los jugadores durante el partido oficial frente a la actual campeona del mundo el martes 9 de septiembre.

Un compromiso con la juventud ecuatoriana

El entrenamiento se desarrolló en el estadio Capwell, mientras que el encuentro oficial se disputó en el estadio Monumental. Los menores además de participar de su entrenamiento, obtener firmas y fotos de sus jugadores, lograron ser ‘niños mascota’ escoltando a los jugadores durante su tradicional salida del túnel hacia el campo de juego para luego disfrutar en vivo el compromiso Ecuador-Argentina desde las gradas.

Pony Malta lleva la energía de los niños del Banco de Alimentos Diakonía al partido de la Tri. Cortesía

“Para este encuentro de la selección, Pony Malta quiso compartir su energía natural cumpliendo el sueño de los fanáticos más pequeños gracias a esta iniciativa que respalda nuestro compromiso con la juventud ecuatoriana. Nos llena de inmensa alegría ver cómo los beneficiarios del Banco de Alimentos Diakonía, una fundación con la que Cervecería Nacional colabora para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes del país, disfrutaron de ver a sus jugadores favoritos en una experiencia única e inolvidable”, aseguró José Pérez-Vargas, vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional.

Los cuatro menores escogidos son beneficiarios del programa ‘Desayunos: Barrigas contentas, corazones llenos’ que el Banco de Alimentos Diakonía de Guayaquil promueve, gracias a la contribución de empresas como Cervecería Nacional. Esta compañía, fiel a su compromiso de ofrecer bienestar a las personas vulnerables, dona de manera anual miles de unidades de su bebida Pony Malta a este programa.

Sobre Cervecería Nacional

Cervecería Nacional es una compañía ecuatoriana con 137 años de trayectoria y de aporte al desarrollo económico y social del país. Su cadena de valor está compuesta por más de 150 mil familias ecuatorianas, más de 2 mil empleos directos. Desde 2016, es orgullosamente parte del grupo AB InBev, con más de 600 años de tradición y legado cervecero, ofreciendo a los consumidores ecuatorianos la oportunidad de disfrutar una amplia variedad de bebidas y cervezas, desde las marcas tradicionales preferidas en el Ecuador Pilsener, Pilsener Light, Club Premium y Nuestra Siembra, así como las marcas emblemáticas globales Stella Artois, Budweiser, Corona Extra, Beck’s, Modelo, Mikes y sus bebidas sin alcohol como Pony Malta, Nutrimalta y Corona Cero.

Sobre Pony Malta

Desde el 2000 en Ecuador, Pony Malta es una alternativa para llenar de energía natural. La marca ha sido la favorita de niños y jóvenes y es patrocinadora de eventos deportivos y de deportistas destacados. Es una bebida refrescante y nutritiva a base de malta, con ingredientes naturales, que resulta de un riguroso proceso de elaboración que asegura su calidad y delicioso sabor con un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales

