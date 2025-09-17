Richard Carapaz en el Tour de Luxemburgo: sigue en vivo la competencia

Richard Carapaz enfrenta su última carrera de preparación de cara a su participación en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

El Tour de Luxemburgo 2025 se perfila como una de las últimas pruebas relevantes del calendario profesional antes del Campeonato Mundial Ruanda 2025, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre por primera vez en territorio africano.

En esta edición, la carrera luxemburguesa no solo tiene el interés tradicional de servir como test para quienes llegan en buena forma al cierre de temporada, sino que asume una importancia especial para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) como su última gran puesta a punto antes de vestir la camiseta tricolor en Kigali.

Carapaz estará presente en Luxemburgo, compitiendo desde este miércoles 17 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre, lo que le brindará varios días de esfuerzo competitivo para comprobar su condición encima de la bicicleta.

Contará con el apoyo de sus compañeros del EF Education-EasyPost: el italiano Vincenzo Albanese, el danés Kasper Asgreen, el irlandés Ben Healy, el neerlandés Marijn Van den Berg y el británico Max Walker.

La importancia de esta participación para el ciclista ecuatoriano se vincula directamente con su rol de líder nacional para Ruanda: Ecuador confirmó que él será la gran baza, especialmente tras la renuncia de Jhonatan Narváez, quien decidió no participar en el Mundial argumentando que el perfil de la ruta no se ajusta a sus fortalezas.

