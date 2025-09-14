Joaquín Loyola y Fernanda Moncada campeones del Mundial de patinaje de velocidad

Los ecuatorianos son figuras en la cita máxima que se disputa en China. Destacaron en juvenil y absoluto

Joaquín Loyola brillo en la categoría juvenil y Fernanda Moncada en la absoluta.

Ecuador sigue escribiendo con letras de oro su nombre en el patinaje de velocidad mundial, luego de que Fernanda Moncada, en la categoría absoluta, y Joaquín Loyola, en la juvenil, se proclamaran campeones del Mundial que se disputa en Beidaihe, China.

Primero Moncada se impuso en la prueba de los 5.000 metros por puntos femenina, en una vibrante carrera que fue dominada por la compatriota desde los primeros metros.

Minutos más tarde fue el turno para Joaquín Loyola, quien se proclamó campeón mundial juvenil en los 5.000 metros por puntos, tras otra emocionante y ajustada competencia, donde tuvieron que intervenir los jueces para dar como ganador al patinador ecuatoriano.

🥇 ¡Oro Mundial para Ecuador! 🇪🇨



El tricolor Joaquín Loyola (juvenil) y Fernanda Moncada (mayores) brillaron en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China 🇨🇳, al conquistar la medalla de oro en la prueba de 5000m puntos pista en sus respectivas categorías. pic.twitter.com/UyOSwlAN4o — Federación Ecuatoriana de Patinaje (@PatinajeEcuador) September 13, 2025

Según los registros, Loyola, de apenas 16 años, es la mayor promesa de Ecuador en el patinaje de velocidad, pues ostenta títulos a nivel de clubes y selecciones en los principales eventos de este deporte.

Ecuador, que participa en China con un equipo de 14 patinadores, empieza a convertirse en potencia mundial en esta disciplina deportiva con varios títulos sudamericanos, panamericanos y mundiales.

En los próximos días se espera más medallas y títulos mundiales con Loyola, Moncada, Gabriela Vargas, María Loreto y Nicolás García.

