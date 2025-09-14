Copa Davis: Ecuador sufre, pero avanza a la siguiente ronda

Tras el segundo y último día del certamen, Ecuador venció 3-2 a Bosnia Herzegovina en la serie del Grupo Mundial 1.

El tenista Andrés Andrade le dio el último punto a Ecuador en la serie de Copa Davis ante Bosnia Herzegovina

Al segundo y último día de la serie del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis, Ecuador y Bosnia-Herzegovina llegaron igualados 1-1 y con todo por definir en los partidos de dobles y singles.

Lea también: Copa Davis: Guillén empata la serie ante Bosnia y todo se definirá en el último punto

En el primer duelo de la jornada se enfrentaron las parejas de Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por Ecuador ante los visitantes Mirza Basic y Nerman Fatic. El marcador favoreció a estos últimos por un doble 7-6.

Emelec vs Barcelona SC EN VIVO: Otro método para seguir el Clásico del Astillero AQUÍ Leer más

El desarrollo del partido fue parejo; ambos equipos mantuvieron su saque, aunque a los tricolores se les complicaba más, sobre todo en la devolución del servicio de los europeos, quienes en cambio lo hicieron con solvencia, imponiéndose, en ocasiones hasta 40-0.

Esa paridad hizo que en ambos sets el partido se defina en tiebreaks, por 7-3, el primero, y 11-9, el segundo. “El arranque de los dos tiebreaks creo que lo pudimos hacer mejor; además, sentí que estábamos cuesta arriba porque intentamos mejorar, sobre todo en la definición”, analizó Escobar.

Empate de la serie

Tras perder el juego de dobles, las esperanzas ecuatorianas quedaron en las manos de la raqueta número uno, Álvaro Guillen, en su duelo ante su par Damir Dzumhur, por el cuarto punto de la serie del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis.

El guayaquileño de 22 años empezó con gran determinación para buscar igualar la serie y lo hizo quebrando el saque del bosnio en dos ocasiones y llevándose el primer set en menos de 45 minutos, con un marcador de 6-2.

Dzumhur se mantuvo en su juego desde el fondo de la cancha y en ocasiones llegando a la red. Algo que mostró en la victoria sobre el tricolor Andrés Andrade el sábado 13 de septiembre de 2025. Además, volvió a reclamar las decisiones del juez de silla.

El tenista ecuatoriano Álvaro Guillen fue la figura del equipo nacional de Copa Davis al ganar los dos partidos. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Por su parte, Guillen destacó con un juego agresivo y defendiendo su saque; solo lo perdió una vez, y con un golpe de revés muy consistente, que lo sacó del partido al europeo.

Para terminar, ganando por un contundente 6-1, en el que solo concedió un quiebre de saque, en una hora y 20 minutos e igualar la serie 2-2.

“Me sentía con confianza por el partido que hice ayer. Dzumhur es un jugador muy inteligente y mi estrategia era enfocarme en lo mío y con mucha actitud sabía que se me iba a dar bien y así fue”, enfatizó luego del triunfo.

Definición

En el último partido, el ecuatoriano Andrés Andrade y el bosnio Andrej Nedic definían al ganador de la serie del Grupo Mundial 1 y al clasificado a los 'Qualifiers', que se disputarán en febrero de 2026, con la oportunidad de pelear en las rondas finales del próximo año.

Para este encuentro, el capitán de Bosnia, Zoran Zrnic, decidió dar descanso a Fatic y puso en su lugar a Nedic, quien sorprendió con su juego y saque al ecuatoriano, quien tuvo algunos errores no forzados. El bosnio se impuso por 6-1 en el primer set.

Sin embargo, tras el descanso, recibir consejos del capitán tricolor, Raúl Viver, y una rápida ida al baño, Andy, como se lo conoce, cambió de chip y mejoró su juego, tanto que llegó a ganar el segundo set por 6-3.

Ya para el tercero se empezó a notar el cansancio del bosnio, quien cometió varios errores no forzados y perdió la concentración, lo que fue aprovechado por Andrade para vencer por 6-2 y darle la victoria definitiva a Ecuador.

¡SE TERMINÓ EL PARTIDO! ¡ECUADOR SE QUEDÓ CON LA SERIE!



Andrés Andrade ganó 6-2 el último set contra Andrej Nedic y le dio el triunfo 3-2 a la Tricolor contra Bosnia por la #CopaDavisEnDSPORTS.



¡Se jugó por #DIRECTV y #DGO! Suscríbete en https://t.co/BX1jzQFKFc pic.twitter.com/IkD4Gz33wX — DSPORTS (@DSports) September 14, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!