Emelec vs Barcelona SC EN VIVO: Otro método para seguir el Clásico del Astillero AQUÍ

EXPRESO te trae otra forma de no perderte el minuto a minuto del partido inmortal entre el Bombillo y el Ídolo

Barcelona SC y Emelec chocan en la fecha 13 de la LigaPro 2025.

Se viene un choque de grandes en Guayaquil. Este domingo 14 de septiembre, desde las 17:30, el estadio George Capwell se vestirá de gala para recibir la edición número 28 de la Liga Ecuabet. Se juega Clásico del Astillero en su edición 237.

Para Emelec, este partido es mucho más que un encuentro; es la oportunidad de oro para meterse en el primer hexagonal del campeonato. Una victoria no solo les daría la clasificación a un torneo internacional después de una larga espera, sino que también sería un golpe de autoridad frente a su eterno rival.

Del otro lado, Barcelona SC no cede terreno. Los Canarios necesitan la victoria para no soltar el segundo puesto de la tabla, una posición que les pisa los talones la Liga de Quito.

Emelec recibirá a Barcelona SC en el estadio Capwell. CARLOS KLINGER

Este clásico no solo definirá el futuro de ambos en el torneo, sino que también podría ser el último de 2025 si los dos equipos no coinciden en el mismo hexagonal.

Además, el partido tendrá un condimento especial: el regreso a las canchas de Joao Rojas. Después de más de un año de ausencia, el jugador ha sido convocado y podría ver minutos en este crucial encuentro.

¿Por dónde ver a Barcelona vs Emelec?



El Clásico del Astillero puede ser disfrutado por todos sus hinchas en las respectivas transmisiones de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En este caso, no podrá verse por un canal de señal abierta como ha ocurrido en ocasiones.

Clásico del Astillero EN VIVO: Barcelona vs Emelec



