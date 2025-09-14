Copa Davis: Guillén empata la serie ante Bosnia y todo se definirá en el último punto

El tenista guayaquileño ganó y pone la serie del Grupo Mundial 1 2-2. Todo se definirá en el quinto partido.

El tenista ecuatoriano Álvaro Guillen festeja la victoria sobre Damir Dzumhur en la Copa Davis.

Tras perder el juego de dobles, las esperanzas ecuatorianas quedaron en manos de la raqueta número uno, Álvaro Guillen, en su duelo ante su par Damir Dzumhur, por el cuarto punto de la serie del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis.

El guayaquileño de 22 años empezó con gran determinación para buscar igualar la serie y lo hizo quebrando el saque del bosnio en dos ocasiones y llevándose el primer set en menos de 45 minutos, con un marcador de 6-2.

Dzumhur se mantuvo en su juego desde el fondo de la cancha y en ocasiones llegando a la red que mostró en la victoria sobre el tricolor Andrés Andrade el sábado 13 de septiembre de 2025. Además, volvió a reclamar las decisiones del juez de silla.

Por su parte, Guillen destacó con un juego agresivo y defendiendo su saque; solo lo perdió una vez, y con un golpe de revés muy consistente, que lo sacó del partido al europeo.

Para terminar, ganando por un contundente 6-1, en el que solo concedió un quiebre de saque, en una hora y 20 minutos e igualar la serie 2-2.

“Me sentía con confianza por el partido que hice ayer. Dzumhur es un jugador muy inteligente y mi estrategia era enfocarme en lo mío y con mucha actitud sabía que se me iba a dar bien y así fue”, enfatizó luego del triunfo.

Los golpes efectivos fueron la marca registrada con los que Álvaro Guillen se impuso a Damir Dzumhur. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Definición de la serie

Ahora Andrés Andrade, de Ecuador, y Nerman Fatic, de Bosnia, definirán al ganador de la serie del Grupo Mundial 1, que entregará el boleto a los 'Qualifiers', que se disputarán en febrero de 2026, con la oportunidad de pelear en las rondas finales del próximo año.

