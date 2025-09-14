Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Copa Davis
Los tenistas bosnios Mirza Basic (d) y Nerman Fatic celebran el triunfo en el partido de dobles de la Copa Davis.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Copa Davis: Bosnia y Herzegovina gana el dobles y toma ventaja 1-2 contra Ecuador

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo no pudieron en el tercer punto y todo queda en manos de Álvaro Guillén

La derrota por un doble 6-7 de los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo ante la pareja de Bosnia Herzegovina, conformada por Mirza Basic y Nerman Fatic, puso la serie del Grupo Mundial 1 en las manos de Álvaro Guillen para Ecuador.

Lea también: Neicer Reasco: "Tenemos argumentos para soñar en ser campeones del mundo"

El marcador favorece 2-1 a los europeos, quienes en cambio ponen sus esperanzas en Damir Dzumhur, en el duelo entre las raquetas número uno de ambos países, que arrancará en pocos minutos en la cancha del club Rancho San Francisco de Quito.

El Clásico del Astillero

Emelec vs Barcelona SC: La IA eligió al ganador del Clásico del Astillero de HOY

Leer más

En cuanto al dobles, los tricolores no encontraron respuesta a los saques de sus rivales, quienes, con sólidos y precisos primeros saques, y de vez en cuando con los segundos, no perdieron ninguno.

A Escobar e Hidalgo les costó mantener su servicio, pero lo supieron hacer. Ambos sets se resolvieron en el tie break, donde los bosnios se impusieron por 7-3 y 11-9, respectivamente.

“Para nosotros era importante ganar, pero lamentablemente no se nos dio. El arranque de los dos tiebreaks creo que lo pudimos hacer mejor; además, sentí que estábamos cuesta arriba por hacerlo mejor, sobre todo en la definición”, analizó Escobar.

Copa Davis
Diego Hidalgo (i) y Gonzalo Escobar en una de las jugadas del partido de dobles de la Copa Davis.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Cuarto partido

En estos instantes están jugando Guillen y Dzumhur en el court central del club, que acoge para Quito la Copa Davis luego de 16 años.

De ganar el ecuatoriano, la serie se extendería al quinto y definitivo partido, que lo disputarían Andrés Andrade, de Ecuador, ante Nerman Fatic, de Bosnia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sicarios asesinan al hijo de un concejal en La Libertad

  2. Cómo los ultraprocesados afectan la testosterona y la salud reproductiva del hombre

  3. Charlie Sheen, fama, escándalo y redención en el nuevo documental de Netflix

  4. Copa Davis: Bosnia y Herzegovina gana el dobles y toma ventaja 1-2 contra Ecuador

  5. Huida al estero Salado: presunto ladrón provoca operativo en Urdesa

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Dónde ver Barcelona vs Valencia: Horario y detalles del juego | LaLiga

  4. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  5. Atrasos en devolución del IVA: qué puede ordenar la justicia y cómo impactaría

Te recomendamos