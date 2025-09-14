Copa Davis: Bosnia y Herzegovina gana el dobles y toma ventaja 1-2 contra Ecuador

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo no pudieron en el tercer punto y todo queda en manos de Álvaro Guillén

Los tenistas bosnios Mirza Basic (d) y Nerman Fatic celebran el triunfo en el partido de dobles de la Copa Davis.

La derrota por un doble 6-7 de los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo ante la pareja de Bosnia Herzegovina, conformada por Mirza Basic y Nerman Fatic, puso la serie del Grupo Mundial 1 en las manos de Álvaro Guillen para Ecuador.

El marcador favorece 2-1 a los europeos, quienes en cambio ponen sus esperanzas en Damir Dzumhur, en el duelo entre las raquetas número uno de ambos países, que arrancará en pocos minutos en la cancha del club Rancho San Francisco de Quito.

En cuanto al dobles, los tricolores no encontraron respuesta a los saques de sus rivales, quienes, con sólidos y precisos primeros saques, y de vez en cuando con los segundos, no perdieron ninguno.

A Escobar e Hidalgo les costó mantener su servicio, pero lo supieron hacer. Ambos sets se resolvieron en el tie break, donde los bosnios se impusieron por 7-3 y 11-9, respectivamente.

“Para nosotros era importante ganar, pero lamentablemente no se nos dio. El arranque de los dos tiebreaks creo que lo pudimos hacer mejor; además, sentí que estábamos cuesta arriba por hacerlo mejor, sobre todo en la definición”, analizó Escobar.

Diego Hidalgo (i) y Gonzalo Escobar en una de las jugadas del partido de dobles de la Copa Davis. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Cuarto partido

En estos instantes están jugando Guillen y Dzumhur en el court central del club, que acoge para Quito la Copa Davis luego de 16 años.

De ganar el ecuatoriano, la serie se extendería al quinto y definitivo partido, que lo disputarían Andrés Andrade, de Ecuador, ante Nerman Fatic, de Bosnia.

