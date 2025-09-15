Clásico del Astillero: Los memes que dejó el 4-0 entre Emelec y Barcelona SC

En el mundo digital las bromas de barcelonistas a emelecistas plagaron la nube. Hay desde elegantes, hasta humillantes

El Clásico del Astillero volvió a dejar emociones fuertes dentro y fuera de la cancha, aunque esta vez el escenario principal se trasladó a las redes sociales. La goleada 4-0 de Barcelona SC sobre Emelec, registrada el domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell, no solo quedó en la memoria de los hinchas amarillos, sino que también fue el origen de una avalancha de memes que se viralizaron en cuestión de minutos.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo mostró una versión arrolladora y no tuvo piedad ante su eterno rival. Con goles de Octavio Rivero (4’), Joaquín Valiente (37’), Janner Corozo de penal (74’) y Brian Oyola, también de penal (90+21’), el Ídolo firmó una de las victorias más abultadas de los últimos años en este tradicional duelo del fútbol ecuatoriano.

Y es que Emelec lució desordenado y sin reacción, lo que alimentó la creatividad de los aficionados.

En plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, los memes retrataron el contraste entre la alegría canaria y la frustración eléctrica. Imágenes de generadores de luz encendidos, alusiones al apagón ofensivo de Emelec, referencias a la “paternidad” azul y hasta caricaturas de un Toro aplastando la cabeza un Bombillo como superhéroe se multiplicaron a lo largo de la noche.

Estimados Barcelonistas por favor depositen aquí sus mejores memes del #ClasicodelAstillero 💛💛💛💛 pic.twitter.com/Ug2YEDoQ7Q — Mr. Link (@MrLinkEc) September 15, 2025

Para los hinchas toreros, el marcador se convirtió en un festín digital; para los millonarios, en una pesadilla de la que no pudieron escapar.

Las estadísticas del partido también sirvieron de combustible para las bromas: Pese a que Emelec tuvo un 54 % de posesión de balón, ante un 46 % de Barcelona SC, los otros dígitos fueron determinantes para los amarillos que tuvieron 8 remates en total, versus 5 de los azules.

Con este resultado, Barcelona SC se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 50 puntos, mientras que Emelec quedó noveno con 38 unidades y golpeado futbolísticamente y expuesto al escrutinio digital.

Los incidentes entre jugadores en la cancha tampoco pasaron desapercibidos. Cortesía

Una vez más, el Clásico del Astillero demostró que no solo se juega en la cancha, sino también en el ingenio de miles de usuarios que encuentran en los memes otra forma de vivir la pasión del fútbol ecuatoriano.

