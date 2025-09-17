Emelec, sin respuestas ante un inadecuado protocolo de seguridad: Esto dicen expertos

Luego del "desastre" de los hinchas en el estadio Capwell en el Clásico del Astillero, las críticas van para la directiva

Emelec cayó ante Barcelona en el estadio Capwell y desató el enojo de su hinchada.

La falta de protocolos adecuados en los escenarios deportivos no brinda las garantías de seguridad para el público ni los protagonistas del juego, y los ‘cañones’ apuntan a los directivos de Emelec. Es el criterio de David Baquerizo, quien lideró la comisión respectiva en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en las presidencias de Luis Chiriboga y Carlos Villacís. Reprobó el actuar de los hinchas el pasado domingo 14 de septiembre en el Clásico del Astillero, pero responsabilizó al dueño de casa.

A ese criterio se une el de Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), quien en diálogo con EXPRESO dijo que “el desastre es del club” y el riesgo también es permanente, no solo para los jugadores sino también para los jueces, por permitir el ingreso de objetos inadecuados.

Baquerizo afirmó que los “anillos de seguridad no funcionan de manera apropiada” y, por más que haya una planificación, “si se cambia por decisiones políticas, dirigenciales o deportivas es muy difícil que tengas un buen control” de entidades como la Policía Nacional, militares y agentes del orden privados.

Dirigentes responsables del ingreso de artefactos en el George Capwell

“Los dirigentes son los responsables de las infraestructuras (estadios) y si ellos permiten las pretensiones de las barras días previos al partido con el ingreso de estos artefactos (botellas de vidrio y pirotecnia), no habrá operativo que sirva y no se podrá brindar las garantías para que se dé el espectáculo”, agregó el experto, que sugirió además que se realicen operativos estrictos con unidades especializadas de la Policía.

Hinchas de Emelec en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero. MIGUEL CANALES

Para duelos de alta intensidad en el balompié “hay que considerar todas las amenazas y riesgos” que puedan existir, para reducir el impacto del evento. Es decir, hubo un acto “negligente” el domingo por parte de quienes están al mando del Bombillo. Este tipo de situaciones representan un retroceso para el balompié nacional, pues “los hinchas de otros equipos ven el mal ejemplo en el Capwell que los dirigentes permiten”.

Baquerizo insistió en que, además de los lanzamientos de objetos, “hubo un exceso de personas en el campo de juego” y fue “demasiado para un partido de esa envergadura”.

Hinchas de Emelec, ingreso anticipado al estadio George Capwell

Muentes aclaró que aunque los árbitros cuentan con escolta policial fuera del estadio, “dentro de la cancha el peligro está presente y no hay policía que lo detenga”.

“Yo como dueño no puedo permitir que estén escondidos delincuentes en mi casa y el resto de visitantes estén sin saberlo. Hasta te violan... Aquí no es responsabilidad de la Boca del Pozo o de la LigaPro, sino del club que les da llave de la bodega para que almacenen sus cosas días previos al partido”, aseveró el dirigente arbitral.

Boca del Pozo y la responsabilidad del disturbio en las gradas

Este Diario consultó a Ricardo Molineros, miembro de la barra Boca del Pozo, respecto al “desorden” en la localidad de la avenida Quito en el Clásico. Afirmó que sí “hubo una reunión con los directivos” previa al Clásico y acordaron el debido ingreso solo de instrumentos musicales, pero “lastimosamente a última hora la Policía Nacional cambió las cosas y empezó la descoordinación”.

Molineros aseveró que ese día se “filtraron hinchas” de Barcelona. Sin embargo, la mala organización “es igual en todos los partidos” y en medio de los señalamientos al club o a la Policía, también se apunta hacia la LigaPro.

“Cada año pasa lo mismo. No hay palabra de parte de ellos para brindar una buena seguridad”, argumentó.

Por segundo día consecutivo Diario EXPRESO consultó a fuentes oficiales de Emelec sobre el tema de seguridad en su estadio, los protocolos internos, posibles cambios y pronunciamientos acerca de los incidentes en el último Clásico del Astillero; pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta alguna.

