Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz durante el Us Open, último torneo que se proclamó campeón.EFE

Carlos Alcaraz y Sinner ya tienen definidos rivales en la Copa Davis

El # 1 y #2 del ranking mundial podrían chocar en el torneo de tenis por selecciones más importantes del mundo

España se medirá en los cuartos de final de la Copa Davis ante República Checa, tal y como deparó el sorteo celebrado este miércoles 17 de septiembre en Bolonia (norte Italia), ciudad que acogerá la final a ocho y en la que Italia defiende el título conseguido en 2023 y 2024.

España llegó a esta fase final tras remontar ante Dinamarca, resultado histórico al ser la primera vez que consigue dar la vuelta a un 0-2 en contra en su más de 100 años de historia, y no podrá medirse ante Italia, la gran favorita tras los últimos resultados, hasta una hipotética final que podría brindar el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El equipo capitaneado por David Ferrer, formado en esta última ocasión por Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Roberto Bautista tras las bajas de Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich-Fokina, firmó la épica en Marbella y permitió a la 'Armada' soñar con la séptima 'Ensaladera'

Feliciano López, director del torneo, destacó el "milagro español" y mandó un gran "enhorabuena" al combinado de David Ferrer antes del sorteo.

Italia, cabeza de serie del torneo, se medirá a Austria en los cuartos de final. El ganador de este duelo se medirá en semifinales al ganador del choque entre Francia, tercer cabeza de serie, y Bélgica.

En la parte baja del cuadro, además del duelo entre República Checa -cuarta cabeza de serie por sorteo- y España, tendrá lugar el enfrentamiento entre Alemania, segundo favorito, y Argentina.

La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

